Canicule en Algérie : des températures records ! Voici les régions où il fera le plus chaud

Les services de la météorologie annoncent une hausse importante des températures en Algérie. Effectivement, l’ONM prévoit une canicule dépassant largement les 40°Celsius. Presque tout le pays algérien est concerné par cette situation dans les prochains jours.

Une météo caniculaire avant l’heure

L’été et la chaleur arrivent avant l’heure. Les services de la Météorologie de l’Algérie affichent des températures dépassant les 46 degrés. Cette année, la chaleur s’est installée très tôt et cette situation pourrait durer durant des jours. Effectivement, le temps est très étouffant en ce moment. Malheureusement, cette canicule coïncide avec la période des examens du baccalauréat de cette année.

Ainsi, l’ensemble du territoire algérien sera victime d’une hausse spectaculaire de température dans les jours à venir. Cette situation commence à se faire sentir à partir du 14 juin 2022.

C’est par le biais d’un Bulletin Météorologique Spécial ou le BMS que l’Office national de la météorologie (ONM) a prévenu les habitants. Il s’agit donc d’une vague de chaleur constatée dans plusieurs zones du pays. Grâce à cette alerte, les responsables informent les citoyens que 11 wilayas du pays vont être touchées par cette hausse spectaculaire des températures.

Quelles sont les zones concernées ?

Presque tout le pays est concerné par cette hausse des températures qui dépasse largement les 40° Celsius.

Selon la déclaration de Houaria Benrekta sur Ennahar, cette vague de chaleur est remarquée dans le nord du pays. Elle a donné plus de précision que cette canicule touche particulièrement les parties nord-ouest de l’Algérie. Ces régions sont les wilayas d’Ain Delfa, de Relizane, de Sidi Bel Abbès et Mostaganem.

Dans les zones intérieures de l’Algérie, les températures oscillent entre les 33° et les 40° Celsiusà l’ombre. Les zones concernées sont Chlef , Mascara, et ainsi que Blida.

Houaria Benrekta informe la population que cette importante ascension de température atteint aussi certaines zones du Sud de l’Algérie. La température est entre 36° Celsius et 45° Celsius. Cette vague de chaleur va être essentiellement observée à Tindouf, à In Guezzam et à Adrar. Les températures peuvent atteindre les 46° à l’ombre. Cette situation a persisté jusqu’à mardi 14 juin.

Les zones côtières ne sont pas également épargnées par cette canicule. Les régions concernées sont Boumerdès, Alger et Tipaza. D’après Benrekta, les températures risquent de monter jusqu’à 43 degrés à l’ombre.