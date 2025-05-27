Cannes 2025 : Triomphe émouvant pour Hafsia Herzi et Nadia Melliti, les détails de leur victoire

L’édition 2025 du Festival de Cannes a été marquée par un événement mémorable : le triomphe émouvant de Hafsia Herzi et Nadia Melliti. Ces deux figures emblématiques du cinéma ont su conquérir le cœur du jury et du public, leur offrant une victoire inoubliable. Plongez dans les coulisses de cette consécration, découvrez les détails de leur parcours exceptionnel et vivez l’émotion intense qui a enveloppé la Croisette lors de cette soirée magique.

Un article riche en émotions et en surprises vous attend, pour revivre ensemble ces moments forts du cinéma français.

Fin de la 78e édition du Festival de Cannes : un événement marqué par le succès algérien

La 78e édition du Festival de Cannes s’est conclue le 24 mai 2025, après une série de projections et de cérémonies. Cet événement cinématographique de renom a mis en lumière deux talents d’origine algérienne, Nadia Melliti et Hafsia Herzi.

Melliti a été récompensée pour sa performance dans « La Petite dernière », réalisé par Herzi, qui a également reçu un prix. Ce festival, un moment clé du cinéma français et international, a offert une plateforme à ces artistes pour briller.

Hafsia Herzi et Nadia Melliti : deux étoiles algériennes brillent à Cannes

La réalisatrice Hafsia Herzi et l’actrice Nadia Melliti ont été honorées lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes 2025. Melliti, dans son premier rôle majeur en tant que Fatima dans « La Petite dernière », a remporté le prix de la meilleure interprétation féminine. Sa performance a été saluée par la critique pour son authenticité et sa profondeur.

De son côté, Herzi a été récompensée pour ce même film, son troisième long-métrage et premier en compétition à Cannes. Ces distinctions soulignent l’impact significatif de ces artistes d’origine algérienne sur la scène cinématographique internationale.

Nadia Melliti : une révélation cinématographique issue d’un casting public

Issue d’un casting public, Nadia Melliti, jeune actrice franco-algérienne de 23 ans, a su captiver l’attention du public et des critiques avec son interprétation de Fatima dans « La Petite dernière ». Sa performance, marquée par une authenticité et une profondeur exceptionnelles, lui a valu le prix de la meilleure interprétation féminine lors de cette 78e édition du Festival de Cannes.

Sans expérience préalable dans le monde du cinéma ou du théâtre, Melliti, étudiante en filière sportive et footballeuse accomplie, a été découverte par une directrice de casting dans la rue. Suite à cette première expérience réussie, elle envisage désormais de poursuivre une carrière d’actrice. Le film « La Petite dernière » sortira en salle le 1er octobre 2025.