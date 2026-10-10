Capago Algérie modifie ses procédures de visa, les voyageurs s’interrogent sur l’impact

Capago Algérie modifie temporairement sa procédure de paiement pour les demandeurs de visa France.

Dès le 7 octobre 2026, le prépaiement en ligne est suspendu, obligeant les demandeurs à régler en espèces lors du dépôt de leur dossier. Cette mesure concerne les centres d’Alger, Oran, Annaba et Constantine.

Changement temporaire dans la procédure de paiement des visas en Algérie

Depuis le mercredi 7 octobre 2026, Capago Algérie a suspendu temporairement le prépaiement en ligne des frais de visa et de service pour les demandeurs de Visa France.

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Désormais, les usagers doivent régler ces frais en espèces directement au centre Capago le jour de leur rendez-vous. Cette mesure constitue une dérogation temporaire à la procédure habituelle.

Il est important pour les demandeurs de se préparer à cette nouvelle modalité de paiement et de vérifier les instructions spécifiques à leur rendez-vous. Aucune date de retour à la procédure normale n’a été annoncée.

Adaptation des demandeurs de visa aux nouvelles procédures

Les demandeurs de visa doivent désormais se rendre dans le centre Capago correspondant à leur circonscription de résidence, que ce soit à Alger, Oran, Annaba ou Constantine, pour effectuer le paiement en espèces.

Cette nouvelle étape est cruciale pour éviter tout désagrément le jour du dépôt du dossier. Il est essentiel de consulter les dernières instructions de Capago avant de se déplacer.

Cela permet de s’assurer que toutes les démarches sont conformes aux nouvelles exigences et d’éviter toute confusion liée à la suspension temporaire du prépaiement en ligne.

Une mesure provisoire sans date de fin annoncée

Capago Algérie n’a pas précisé la durée de la suspension du prépaiement en ligne, laissant les demandeurs dans l’incertitude quant au retour à la procédure habituelle.

Il est donc crucial pour les usagers de se tenir informés des dernières directives avant leur rendez-vous. Cette vigilance est essentielle pour éviter toute confusion et garantir que toutes les démarches soient conformes aux nouvelles exigences.

Les demandeurs doivent prévoir de régler leurs frais en espèces au centre Capago le jour de leur rendez-vous. Cette adaptation temporaire nécessite une préparation adéquate pour éviter tout désagrément lors du dépôt du dossier.