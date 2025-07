Caravan Palace : le phénomène français qui électrise Jazzablanca

Découvrez Caravan Palace, le groupe français qui a su conquérir le cœur des amateurs de jazz à travers le monde. Avec leur style unique mêlant électro-swing et jazz manouche, ils ont réussi à électriser la scène du célèbre festival Jazzablanca. Dans cet article, nous vous proposons de plonger dans l’univers de ce phénomène musical, de comprendre leur ascension fulgurante et de revivre leur performance époustouflante à Jazzablanca. Préparez-vous à être transporté par le rythme effréné et l’énergie contagieuse de Caravan Palace.

Restez avec nous pour une immersion totale dans le monde fascinant de ce groupe révolutionnaire.

La troisième soirée de Jazzablanca : un spectacle international

La 18ᵉ édition du festival Jazzablanca a offert une troisième soirée mémorable, avec des performances exceptionnelles d’artistes internationaux. Le groupe américain Black Eyed Peas a enflammé la scène avec ses plus grands succès, confirmant ainsi sa place dominante sur la scène musicale mondiale.

La saxophoniste britannique Nubya Garcia a captivé le public avec son jazz expressif et diversifié. Enfin, le groupe français Caravan Palace a fait vibrer l’audience avec son électro-swing entraînant lors de sa première apparition au Maroc. Cette soirée a mis en lumière l’éclectisme et la richesse de la programmation du festival.

Caravan Palace : une première électrisante au Maroc

Le groupe français Caravan Palace, pilier de l’électro-swing, a marqué sa première apparition au Maroc par une performance dynamique et envoûtante. Fusionnant jazz manouche, swing et musique électronique, ils ont captivé le public sur la scène Casa Anfa. Charles Delaporte, contrebassiste du groupe, a loué l’ambiance unique du festival et le travail exceptionnel des équipes techniques.

Le groupe a exprimé son désir de revenir au Maroc, soulignant l’accueil chaleureux du public casablancais et leur aspiration à créer des liens durables avec la scène musicale locale.

Black Eyed Peas et la scène Nouveau Souffle : des moments forts

La soirée s’est clôturée en apothéose avec le groupe américain Black Eyed Peas, qui a fait revivre ses plus grands tubes devant un public conquis. Avec une carrière jalonnée de succès mondiaux, le groupe a su marquer cette édition du festival Jazzablanca.

Parallèlement, la scène Nouveau Souffle a été le théâtre d’une performance unique du musicien Mehdi Qamoum, connu sous le nom de MediCament. Sa musique, mélange audacieux de jazz, funk et musiques du monde, a offert une nouvelle dimension à la soirée. Le festival continue de ravir les amateurs de musique jusqu’au 12 juillet.