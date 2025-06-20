Caravane Soumoud : l’arrivée émouvante en Tunisie, un symbole fort d’espoir et de résilience

La Caravane Soumoud, symbole fort de résilience et d’espoir, a récemment fait son entrée en Tunisie. Cette arrivée émouvante marque une étape importante dans le parcours de ces courageux voyageurs. L’événement, qui a suscité une grande émotion parmi la population locale, est un témoignage poignant de la force de l’esprit humain face à l’adversité.

Dans cet article, nous allons explorer les détails de cette arrivée marquante et ce qu’elle représente pour la Tunisie et au-delà. Préparez-vous à découvrir une histoire inspirante de courage et de détermination.

La caravane « Soumoud » franchit la frontière tunisienne

Le jeudi 19 juin 2025, la Tunisie a accueilli la caravane « Soumoud », destinée à briser le blocus de Gaza. Elle a traversé la frontière par le poste de Ras Jedir et a été chaleureusement reçue par les résidents de Ben Guerdane, dans le gouvernorat de Médenine.

Initialement prévue pour se rendre à Gaza, la caravane a dû faire demi-tour en Libye, face à l’impossibilité de poursuivre son trajet. Les membres de la caravane, précédemment arrêtés en Libye, ont tous été libérés. La caravane est attendue à Tunis, sur l’avenue Mohamed V, à 20h30.

Itinéraire de la caravane « Soumoud » à travers la Tunisie

La caravane « Soumoud », après avoir quitté Ben Guerdane, se dirige vers Gabès, avec un départ prévu à 10h30 et une arrivée estimée à 12h45. Une halte de 30 minutes est prévue à Aïn Salam. Ensuite, le convoi prendra la route pour Sfax à 13h15, où il est attendu à 15h15 sur la place de la municipalité.

La prochaine étape sera Sousse, avec un départ à 16h15 et une arrivée au péage de Msaken à 18h15. Finalement, la caravane partira pour Tunis à 18h45, avec une arrivée prévue sur l’avenue Mohamed V à 20h30. Cet itinéraire a été publié par la Coordination de l’action conjointe pour la Palestine.

Libération des membres de la caravane « Soumoud » et anticipation de leur arrivée à Tunis

La nouvelle tant attendue est enfin arrivée : tous les membres de la caravane « Soumoud », précédemment détenus en Libye, ont été libérés. Cette annonce a suscité un soulagement général et renforcé l’anticipation autour de l’arrivée de la caravane à Tunis.

Selon le programme établi par la Coordination de l’action conjointe pour la Palestine, le convoi devrait atteindre l’avenue Mohamed V à 20h30. L’enthousiasme est palpable alors que la population se prépare à accueillir chaleureusement ces défenseurs de la cause palestinienne.