Caravane Soumoud : libération inattendue de tous les participants, un tournant majeur pour 2025

L’année 2025 marque un tournant décisif dans l’histoire de la Caravane Soumoud. Contre toute attente, tous les participants ont été libérés, créant une onde de choc à travers le monde. Cet événement majeur, qui a bouleversé les prévisions et changé le cours des choses, mérite d’être exploré en profondeur. Dans cet article, nous allons analyser les circonstances entourant cette libération inattendue et son impact sur l’avenir.

Restez avec nous pour découvrir comment ce moment historique s’est déroulé et quelles sont ses implications potentielles.

Libération des participants à la caravane Soumoud : un pas vers la fin du blocus de Gaza

La Coordination de l’action commune pour la Palestine a confirmé mardi soir la libération de tous les membres de la caravane terrestre Soumoud, arrêtés lors de leur voyage collectif visant à mettre fin au blocus de Gaza. Les derniers libérés étaient cinq militants, dont quatre Libyens et un Soudanais.

La Coordination a également réussi à rétablir le contact avec Bilal Al-Fitouri, un militant libyen qui avait été porté disparu. Elle continue d’attendre la confirmation de l’arrivée des participants à leurs destinations finales ou dans des zones sécurisées.

Zoom sur les derniers militants libérés et le cas de Bilal Al-Fitouri

Les cinq derniers activistes libérés sont Adib Ali Al-Werfelli, Musab Youssef Al-Fares, Abou Ajila Ali Abou Al-Qatf, Abdel Hakim Al-Hamrouni, tous de nationalité libyenne, et Mohamed Nour Mohamed Ali, originaire du Soudan. Par ailleurs, la Coordination a pu renouer le contact avec Bilal Al-Fitouri, un militant libyen précédemment porté disparu.

Il s’est avéré que ce dernier n’avait pas été arrêté mais était resté injoignable suite à une interruption de communication. La Coordination continue de suivre de près la situation, en attente de confirmation de l’arrivée des participants à leurs destinations finales ou dans des zones sécurisées.

Suivi post-libération et appel à signaler tout cas non recensé

La Coordination reste vigilante après la libération des participants, suivant de près leur progression jusqu’à leurs destinations finales ou vers des zones sécurisées. Elle invite également les délégations, représentants et organisateurs à faire part de toute situation non encore signalée via leur page officielle ou par le biais des relais locaux.

En outre, un programme détaillé concernant le retour des participants en Tunisie sera prochainement diffusé. Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’assurer la sécurité de tous et de maintenir une communication transparente et efficace.