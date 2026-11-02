Carburant : l’Algérie livre 50 camions-citernes d’essence au Niger

L’Algérie a acheminé une cinquantaine de camions-citernes d’essence vers le Niger pour soutenir son approvisionnement en produits pétroliers.

Cette livraison de 1 600 tonnes intervient alors que le pays fait face à des tensions sur le marché des carburants.

Une livraison de 1 600 tonnes d’essence réceptionnée à Agadez

Le Niger a réceptionné dimanche une cinquantaine de camions-citernes en provenance de la raffinerie de Sbaa, dans la wilaya d’Adrar. Le convoi transporte au total 1,6 million de litres d’essence, destinés à approvisionner le marché nigérien et à réduire les difficultés rencontrées par les consommateurs.

🚨Niger : au moins 50 camions-citernes chargés de carburant algérien ont rejoint Agadez, dans le nord du Niger, samedi 31 octobre 2026, sous escorte militaire des deux pays. https://t.co/KkAsDvgJlq — LSI AFRICA (@lsiafrica) November 1, 2026



La cérémonie de réception s’est déroulée au dépôt régional de carburant d’Agadez, dans le nord du pays. Plusieurs responsables étaient présents, notamment le ministre nigérien du Pétrole, Hamadou Tini, le gouverneur de la région, Boulama Issa Ibra, ainsi que l’ambassadeur d’Algérie au Niger, Saadi Ahmed.

Des représentants de la Société nigérienne des produits pétroliers (Sonidep) et des responsables administratifs locaux ont également assisté à l’arrivée du convoi.

Niamey remercie Alger pour son intervention

À cette occasion, les autorités nigériennes ont exprimé leur reconnaissance envers l’Algérie et le président Abdelmadjid Tebboune pour la facilitation et la sécurisation de cette opération logistique.

Le ministre Hamadou Tini a notamment souligné la portée de cette livraison dans un contexte marqué par des difficultés d’approvisionnement en essence et en gasoil. Il a également évoqué les conséquences des conflits internationaux, des perturbations des chaînes logistiques et des fluctuations des prix sur le marché pétrolier.

L’ambassadeur algérien a, pour sa part, présenté cette opération comme une illustration des relations bilatérales entre les deux pays. Il a rappelé les liens historiques, géographiques et économiques qui unissent Alger et Niamey, ainsi que leur coopération fondée sur la confiance et le respect mutuel.

Une opération décidée en urgence par Abdelmadjid Tebboune

Selon Saadi Ahmed, l’expédition du carburant a été décidée directement par le président algérien après avoir pris connaissance des difficultés rencontrées par le Niger.

L’Algérie aurait ainsi organisé l’acheminement de l’essence sans attendre une demande officielle des autorités nigériennes.

Cette initiative coïncide avec le 72e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne du 1er Novembre 1954.

L’ambassadeur a également salué l’engagement du président nigérien Abdourahamane Tiani dans le renforcement du partenariat entre les deux pays, notamment dans les domaines présentant des intérêts stratégiques communs.