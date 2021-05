Selon Algérie Presse Service, la société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers, Naftal, a procédé à la réception d’un navire caboteur-ravitailleur, baptisé le MT-Tolga , dédié à l’approvisionnement d’autres navires en carburants.

Une acquisition à intérêt économique

En effet, un navire caboteur-ravitailleur a été acquis par l’entreprise algérienne , Naftal, le samedi 1er mai au port d’Alger. D’une capacité de près de 4.500 tonnes, ce navire est destiné à l’approvisionnement de navires internationaux et nationaux en combustibles liquides, notamment en fuel et gasoil.

Construit par une société néerlandaise, ce navire, long de 83 mètres, a coûté dans l’ensemble 16.7 millions d’euros. Ce bateau, destiné à la navigation maritime, est capable de transporter un volume conséquent de carburants, en l’occurrence, 4.000 tonnes de fuel et plus de 500 tonnes de gasoil.

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a indiqué que le but de l’acquisition de ce nouveau navire est uniquement économique. En effet, les opérations de ravitaillement, notamment en mer méditerranéenne, sont très lucratives et fournissent un gain économique considérable.

Par ailleurs, le ministre Mohamed Arkab, a révélé que plus de 12.000 navires internationaux transitent par les eaux territoriales algériennes annuellement, sans bénéficier des avantages économiques de ces traversées. Toutefois, il fait savoir que ce navire contribue à développer le marché national.

A ce propos, le navire MT-Tolga garantira le transport de divers produits pétroliers depuis la raffinerie d’Arzew vers l’Est du territoire et depuis la raffinerie de Skikda vers d’autres villes du littoral algérien. et ce, dans le but de fructifier ce secteur stratégique.

Les prévisions de Naftal

L’entreprise publique, Naftal, a annoncé la réception de deux navires supplémentaires, dotés d’une capacité de 2.500 tonnes chacuns, prévus pour la fin du premier semestre de l’année 2021. De surcroît, la société est sur le point de concrétiser l’acquisition de trois navires additionnels, relatifs au programmes d’investissement de Naftal.

Le PDG de la société Naftal, Kamel Benfriha, a dévoilé que l’objectif de ces acquisitions multiples est de renouveler la flotte de l’entreprise, qui n’était plus en mesure de répondre aux normes techniques requises lors des opérations de ravitaillement des navires en mer. Et ce, en vue d’accroître ses activités en mer méditerrané et fructifier son chiffre d’affaires.

Lors de la cérémonie de réception, M.Benfriha a abordé les prévisions annuelles de la société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers. Évoquant, ainsi, la commercialisation future de plus de 450.000 tonnes de carburant

En outre, le PDG de Naftal, met en avant la qualité du carburant produit par la société, à l’instar du fuel-BTS qui est pourvu d’une faible teneur en soufre, très prisé par les navires étrangers. De ce fait, cet avantage compétitif représente un atout majeur pour Naftal.