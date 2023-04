Carte bleue européenne – L’Allemagne assouplit les conditions d’accès

L’Allemagne face au défi de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée

Confrontée à une crise de main-d’œuvre, l’Allemagne prévoit de perdre l’équivalent de sept millions de travailleurs d’ici 2035. Pour faire face à cette situation, le gouvernement allemand souhaite accueillir jusqu’à 400 000 étrangers qualifiés par an. Cela implique une amélioration des conditions d’immigration et l’introduction de nouvelles mesures pour attirer davantage de travailleurs étrangers et faciliter leur intégration.

Les changements apportés à la politique d’immigration allemande

Dans cette perspective, le gouvernement a approuvé plusieurs modifications de sa politique d’immigration. Parmi celles-ci figurent la création d’un nouveau permis de séjour pour les demandeurs d’emploi qualifiés, ainsi que l’accueil de réfugiés dans le cadre de programmes de réinstallation soutenus par l’Union européenne (UE).

Assouplissement des conditions d’accès à la carte bleue européenne

Pour favoriser l’arrivée de travailleurs qualifiés en provenance d’autres pays, l’Allemagne a également décidé d’assouplir les conditions d’accès à la carte bleue européenne. Cette mesure vise à faciliter la vie des personnes concernées et à renforcer l’attractivité du pays pour les talents étrangers.

Les nouvelles dispositions prévues

Plusieurs améliorations sont envisagées concernant la carte bleue européenne :

Réduction de la durée minimale du contrat de travail : auparavant fixée à un an, elle sera désormais de six mois seulement.

: auparavant fixée à un an, elle sera désormais de six mois seulement. Suppression de l’obligation de démontrer des compétences linguistiques en allemand : cette exigence ne s’appliquera plus aux titulaires de la carte bleue européenne.

: cette exigence ne s’appliquera plus aux titulaires de la carte bleue européenne. Extension de la période de recherche d’emploi après l’expiration de la carte : les titulaires disposeront de 12 mois au lieu de 6 pour trouver un nouvel emploi correspondant à leurs qualifications.

Le rôle crucial de la réinstallation dans l’accueil des réfugiés

Parallèlement à l’adaptation de sa politique d’immigration économique, l’Allemagne continue de participer activement aux programmes de réinstallation soutenus par l’UE. Depuis 2015, ces initiatives ont permis à plus de 98 000 personnes vulnérables et nécessitant une protection internationale de trouver refuge dans l’Union européenne. Les pays participants annoncent régulièrement le nombre de réfugiés qu’ils prévoient d’accueillir dans le cadre de ces démarches.

Un engagement renforcé pour l’admission humanitaire

Pour la première fois, le programme de réinstallation 2021-2022 inclut des engagements en matière d’admission humanitaire. Cette approche vise à accueillir de manière légale et sécurisée les personnes ayant besoin de protection, sans qu’elles soient contraintes de risquer leur vie en entreprenant un voyage dangereux pour rejoindre l’Europe.

Les mesures prises par le gouvernement allemand en matière d’immigration témoignent d’une volonté de faire face aux défis démographiques et économiques qui se posent au pays. En assouplissant les conditions d’accès à la carte bleue européenne et en renforçant son engagement dans les programmes de réinstallation, l’Allemagne montre sa détermination à attirer et intégrer efficacement des travailleurs étrangers qualifiés, tout en assumant pleinement ses responsabilités envers les personnes nécessitant une protection internationale.

