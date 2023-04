Carte Edahabia – Que faire si elle est perdue, volée ou détériorée ?

La carte Edahabia d’Algérie Poste est un moyen de paiement électronique qui facilite les transactions pour de nombreux Algériens. Mais que se passe-t-il si vous perdez cette carte précieuse, qu’elle est volée ou endommagée ? Pas de panique, nous vous expliquons dans cet article les étapes à suivre pour résoudre ce problème et récupérer votre argent en toute sécurité.

Action immédiate en cas de perte ou de vol

Si vous constatez la perte ou le vol de votre carte Edahabia, agissez rapidement pour protéger vos fonds et éviter une utilisation frauduleuse. Voici les premières étapes à suivre :

Contactez immédiatement Algérie Poste ou votre bureau de poste local pour signaler la perte ou le vol de votre carte. Demandez le blocage de votre carte afin d’éviter toute transaction non autorisée.

Notez les détails de votre signalement (numéro de dossier, date, heure) afin de pouvoir suivre l’évolution de votre demande. Portez plainte auprès des autorités compétentes et conservez une copie du dépôt de plainte.

Demander une nouvelle carte Edahabia

Après avoir signalé la perte ou le vol de votre carte, il est temps de demander un remplacement. Pour cela, vous devrez :

Soit vous rendre chez Algérie Poste :

Remplir un formulaire de demande de nouvelle carte. Fournir les documents justificatifs nécessaires, tels que votre pièce d’identité, une copie du dépôt de plainte (en cas de vol) et éventuellement un certificat de résidence.

Une fois votre demande traitée, vous recevrez votre nouvelle carte Edahabia par courrier dans un délai généralement compris entre deux et quatre semaines.

Ou tout simplement la commande sur le web en suivant ces étapes :

Fournir les informations exactes sur votre compte CCP. Fournir votre numéro de téléphone mobile (obligatoire).

Lire et cocher la case « J’accepte les conditions d’utilisation de la carte EDAHABIA ». Saisir le code « OTP » envoyé par SMS sur votre téléphone mobile.

Gérer l’oubli de votre code PIN

Si vous avez oublié le code PIN de votre carte Edahabia, il existe plusieurs solutions pour y remédier :

Connectez-vous à votre espace client sur le site d’Algérie Poste et accédez à la section « Gestion des cartes ». Vous pourrez alors demander un nouveau code PIN. Contactez Algérie Poste par téléphone ou rendez-vous à votre bureau de poste local pour obtenir de l’aide concernant la récupération de votre code PIN.

Prévenir plutôt que guérir : conseils pour éviter la perte, le vol ou la détérioration de votre carte

Afin d’éviter des désagréments liés à la perte, au vol ou à la détérioration de votre carte Edahabia, voici quelques conseils pratiques :

Conservez votre carte en lieu sûr et ne la laissez pas traîner à la vue de tous. Ne partagez pas votre code PIN avec quiconque, même avec des membres de votre famille ou des amis proches. Le code PIN doit rester confidentiel.

Notez votre code PIN dans un endroit sécurisé et séparé de votre carte, afin de pouvoir le retrouver en cas d’oubli. Changez régulièrement votre code PIN pour renforcer la sécurité de votre compte.

En somme, si vous faites face à une perte, un vol ou une détérioration de votre carte Edahabia, il est essentiel d’agir rapidement et de suivre les démarches appropriées pour protéger vos fonds et récupérer votre argent en toute sécurité. N’hésitez pas à contacter Algérie Poste pour obtenir de l’aide et des informations complémentaires sur la gestion de votre carte monétique.

Sources