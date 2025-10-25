Casablanca en mode marathon ce dimanche, des boulevards désertés pour la course à pieds

Le Marathon de Casablanca, prévu le dimanche 26 octobre 2025, entraînera des perturbations majeures de la circulation.

7h30 Durée des restrictions Les perturbations dureront environ 7h30, de 6h30 à 14h00 le jour du marathon.

De nombreux axes seront fermés et le stationnement interdit sur certains boulevards dès la veille de l’événement. Les automobilistes sont invités à prendre leurs dispositions pour éviter tout désagrément.

Casablanca en pause pour le marathon du 26 octobre 2025

Le dimanche 26 octobre 2025, Casablanca se mettra au rythme du Marathon.

Un événement d’envergure qui nécessite une organisation minutieuse pour assurer la sécurité des participants et le bon déroulement de la course.

Pour cela, la circulation sera suspendue sur plusieurs grands axes de la ville, de 6h30 à 14h00, incluant Al Massira Al Khadra, Zerktouni, Ghandi, Socrate, Anfa, Moulay Youssef, Bourgogne, Hassan II et Hassan Ier.

De plus, le stationnement sera strictement interdit dès la veille de l’événement, soit le samedi 25 octobre à partir de 22h00, sur tous les boulevards concernés par le parcours.

Les automobilistes sont donc invités à prendre des itinéraires alternatifs et à respecter les consignes des autorités et des organisateurs.

Restrictions de circulation : les boulevards concernés

Outre les axes déjà mentionnés, d’autres boulevards seront également touchés par ces restrictions.

Ainsi, la circulation sera interdite sur :

Sidi Mohammed Ben Abdellah,

la Corniche,

l’Océan Atlantique,

Sidi Abderrahmane,

Abdelkrim Khattabi,

Ghandi,

Ibn Sina,

Moulay Rachid

Driss Slaoui.

L’an dernier, j’avais oublié de déplacer ma voiture la veille du marathon. Elle a été emmenée à la fourrière dès le matin. Cette fois, je m’y prends plus tôt ! Amel, 41 ans, habitante de Casablanca

Il est important de noter que ces mesures s’appliqueront le jour de l’événement, de 6h30 à 14h00.