Casablanca en mode marathon ce dimanche, des boulevards désertés pour la course à pieds

Le Marathon de Casablanca, prévu le dimanche 26 octobre 2025, entraînera des perturbations majeures de la circulation.
De nombreux axes seront fermés et le stationnement interdit sur certains boulevards dès la veille de l’événement. Les automobilistes sont invités à prendre leurs dispositions pour éviter tout désagrément.
Casablanca en pause pour le marathon du 26 octobre 2025
Le dimanche 26 octobre 2025, Casablanca se mettra au rythme du Marathon.
Un événement d’envergure qui nécessite une organisation minutieuse pour assurer la sécurité des participants et le bon déroulement de la course.
Pour cela, la circulation sera suspendue sur plusieurs grands axes de la ville, de 6h30 à 14h00, incluant Al Massira Al Khadra, Zerktouni, Ghandi, Socrate, Anfa, Moulay Youssef, Bourgogne, Hassan II et Hassan Ier.
Parcours marathon & semi marathon sur Mapshttps://t.co/2FQdShg36o
— Mehdi El Krari (@elkrari) October 23, 2025
De plus, le stationnement sera strictement interdit dès la veille de l’événement, soit le samedi 25 octobre à partir de 22h00, sur tous les boulevards concernés par le parcours.
Les automobilistes sont donc invités à prendre des itinéraires alternatifs et à respecter les consignes des autorités et des organisateurs.
Restrictions de circulation : les boulevards concernés
Outre les axes déjà mentionnés, d’autres boulevards seront également touchés par ces restrictions.
Ainsi, la circulation sera interdite sur :
- Sidi Mohammed Ben Abdellah,
- la Corniche,
- l’Océan Atlantique,
- Sidi Abderrahmane,
- Abdelkrim Khattabi,
- Ghandi,
- Ibn Sina,
- Moulay Rachid
- Driss Slaoui.
Il est important de noter que ces mesures s’appliqueront le jour de l’événement, de 6h30 à 14h00.