Casablanca, épicentre de l’innovation : le Maroc inaugure la première AFRICA EV MOBILITY EXPO

Casablanca, la vibrante métropole marocaine, se positionne comme un véritable pôle d’innovation en accueillant la première édition de l’AFRICA EV MOBILITY EXPO. Cet événement majeur, dédié à la mobilité électrique, confirme l’engagement du Maroc dans la transition énergétique et son ambition de devenir un acteur clé du secteur sur le continent africain.

Préparez-vous à découvrir les dernières avancées technologiques, les nouveaux modèles de véhicules électriques et les solutions durables qui façonneront le futur de la mobilité en Afrique.

AFRICA EV MOBILITY EXPO : Un événement phare pour la mobilité électrique et durable

Du 19 au 22 novembre 2025, Casablanca sera l’hôte de la première édition de l’AFRICA EV MOBILITY EXPO au Parc d’Exposition d’Anfa Park. Cet événement international, organisé en collaboration avec l’AMICA (Association Marocaine pour l’Industrie et la Construction Automobile), se positionne comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs engagés dans la transition énergétique et la décarbonation des transports à l’échelle continentale et internationale.

L’expo vise à mettre en avant le rôle du Maroc en tant que hub industriel africain dans le domaine de la mobilité électrique, soulignant ainsi les efforts conjoints des secteurs public et privé pour une mobilité plus durable et innovante.

Le Maroc, un acteur clé de la mobilité électrique

L’AFRICA EV MOBILITY EXPO est une plateforme qui ambitionne de positionner le Maroc comme un acteur majeur dans la chaîne de valeur de la mobilité électrique. Cette initiative, soutenue par l’AMICA, témoigne de la volonté du pays de s’inscrire dans une démarche durable et innovante. L’événement a également pour objectif d’attirer des investissements étrangers et de favoriser la création de partenariats industriels autour des véhicules électriques.

En réunissant des leaders mondiaux, institutions, investisseurs et industriels engagés dans la transition énergétique, l’exposition aspire à faire du Maroc un hub industriel africain incontournable dans le domaine de la mobilité verte.

Le Maroc, un leader régional dans la mobilité propre

L’AFRICA EV MOBILITY EXPO confirme le rôle prépondérant du Maroc en tant que leader régional dans la mobilité propre. Cet événement s’aligne parfaitement avec les objectifs de développement durable et de transition énergétique du royaume, renforçant ainsi son attractivité pour les investisseurs internationaux.

En offrant à l’Afrique une plateforme majeure pour discuter de son avenir énergétique et industriel, le Maroc se positionne comme un acteur clé dans la promotion de la mobilité verte sur le continent. L’expo est donc non seulement un catalyseur d’investissements, mais aussi un vecteur de transformation et d’indépendance énergétique pour le Maroc et l’Afrique.