Casablanca et Munich se rapprochent grâce à la nouvelle ligne directe de la RAM

Renforçant la connectivité aérienne entre le Maroc et l’Allemagne, Royal Air Maroc (RAM) inaugure une nouvelle ligne directe reliant Casablanca à Munich.

Cette initiative stratégique, qui s’inscrit dans le plan de développement de la compagnie, répond à une demande croissante et ouvre de nouvelles perspectives pour les échanges économiques, culturels et technologiques.

Une nouvelle ligne aérienne pour renforcer les liens entre Casablanca et Munich

Royal Air Maroc (RAM) a récemment inauguré une nouvelle ligne directe reliant Casablanca à Munich. Cette liaison, opérée deux fois par semaine, est un jalon stratégique dans le renforcement des échanges économiques, culturels et technologiques entre le Maroc et l’Allemagne.

Munich devient ainsi la deuxième destination allemande régulièrement desservie par RAM après Francfort, soulignant l’engagement de la compagnie à améliorer la connectivité entre ces deux pays clés.

Quels bénéfices pour les voyageurs et le tourisme ?

Cette nouvelle ligne aérienne répond aux besoins des touristes, des diasporas marocaine et africaine, ainsi que des voyageurs d’affaires.

✈️جسر استراتيجي بين #المغرب وألمانيا… دشنت الخطوط الملكية المغربية، أمس الاثنين، خطها الجوي الجديد المباشر بين الدار البيضاء وميونيخ، بمعدل رحلتين أسبوعياً (الاثنين والجمعة). وبإطلاق هذا الخط الجديد، أصبحت ميونيخ ثاني وجهة ألمانية تؤمنها الشركة الوطنية بشكل منتظم بعد… pic.twitter.com/FGHNRQlXcD — 2M.ma (@2MInteractive) October 21, 2025



Elle offre une opportunité unique aux tour-opérateurs allemands de commercialiser des packages touristiques au départ de Munich et de Francfort, stimulant ainsi le tourisme.

Avant, je devais faire escale pour rejoindre ma famille à Casablanca. Ce vol direct depuis Munich me fait gagner un temps précieux et rend les allers-retours beaucoup plus simples. Chanez, 34 ans, ingénieure installée à Francfort

De plus, les passagers allemands bénéficieront d’un accès direct et fluide au réseau africain de RAM, notamment vers l’Afrique de l’Ouest. Cette liaison facilite donc les déplacements entre l’Allemagne et l’Afrique, ouvrant de nouvelles perspectives pour le tourisme et les affaires.

Casablanca-Munich : une connexion stratégique pour le développement économique et technologique

La liaison directe entre Munich, un pôle industriel et technologique majeur en Europe, et Casablanca, un centre économique et financier de premier plan en Afrique, est d’une importance capitale.

Royal Air Maroc (RAM) inaugurated its new direct air route between Casablanca and Munich today, Monday, marking a strategic expansion of Morocco’s air network with Europe. Munich is a key economic, industrial, and technological hub in Southern Germany. The inaugural flight… pic.twitter.com/12as1xbiT2 — Hespress English (@HespressEnglish) October 21, 2025



Elle ouvre de nouvelles perspectives pour la mobilité des talents et le développement des partenariats d’affaires, favorisant ainsi l’échange de compétences et l’innovation.

Je voyage régulièrement entre l’Allemagne et le Maroc pour des projets dans le secteur des énergies vertes. Cette nouvelle ligne simplifie nos déplacements et renforce nos liens commerciaux. Thomas, 45 ans, chef d’entreprise allemand

Royal Air Maroc s’engage fermement à renforcer la connectivité du Maroc et du continent africain avec le reste du monde. Cette nouvelle ligne aérienne en est une preuve concrète, contribuant au développement économique et technologique des deux régions.