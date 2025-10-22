Casablanca et Saint-Pétersbourg se rapprochent grâce à la nouvelle ligne aérienne de Royal Air Maroc

La compagnie aérienne nationale, Royal Air Maroc (RAM), s’apprête à lancer une nouvelle liaison directe entre Casablanca et Saint-Pétersbourg dès janvier 2026.

Cette initiative stratégique répond à une demande croissante de déplacements entre le Maroc et la Russie, pour des raisons diverses allant du tourisme aux affaires.

Une nouvelle ligne aérienne pour rapprocher Casablanca et Saint-Pétersbourg

Dans le cadre de son expansion, Royal Air Maroc (RAM) annonce l’ouverture d’une liaison directe entre Casablanca et Saint-Pétersbourg à partir de janvier 2026.

Cette initiative répond à une demande croissante de voyages entre le Maroc et la Russie, que ce soit pour des raisons professionnelles, académiques ou touristiques.

Hamid Addou, Président Directeur Général de RAM, souligne l’importance stratégique de cette nouvelle ligne pour la compagnie nationale.

Il affirme que cette liaison renforce non seulement la présence de RAM en Russie, mais illustre également son engagement à connecter le Maroc aux grands pôles économiques et culturels mondiaux.

Quand et comment voyager entre ces deux villes emblématiques ?

Dès le 20 janvier 2026, RAM assurera trois vols hebdomadaires entre Casablanca et Saint-Pétersbourg.

Les départs de Casablanca sont programmés les mardis, vendredis et dimanches à 23h10, pour une arrivée à Saint-Pétersbourg à 06h55 le lendemain.

Les vols retour quitteront Saint-Pétersbourg les lundis, mercredis et samedis à 08h05, avec une arrivée à Casablanca à 11h45.

Les billets seront en vente dès le jeudi 23 octobre sur le site de la compagnie, ses centres d’appel, ses agences commerciales et les agences de voyages partenaires.

Casablanca – Saint-Pétersbourg : un pont aérien entre deux patrimoines mondiaux

Le Maroc, avec son climat doux, son riche patrimoine et son hospitalité légendaire, attire de plus en plus de touristes russes chaque année. Casablanca, ville phare du pays, offre une expérience unique mêlant modernité et tradition.

De l’autre côté, Saint-Pétersbourg, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, est une destination emblématique de la Russie.

Cette nouvelle liaison vient compléter l’offre actuelle de RAM vers la Russie, qui comprend déjà un vol quotidien entre Casablanca et Moscou.