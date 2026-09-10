Casablanca s’éveille sous une morosité boursière inattendue qui intrigue les investisseurs

La Bourse de Casablanca a entamé la journée de mercredi avec une légère baisse de son indice principal, le MASI, tandis que l’indice MASI ESG a affiché une progression notable.

Les fluctuations des valeurs individuelles ont marqué ce début de séance, reflétant une dynamique contrastée sur le marché.

Un début de journée morose pour la Bourse de Casablanca

La Bourse de Casablanca a entamé la journée sous le signe de la morosité, avec une légère baisse de son indice principal, le MASI, qui a reculé de 0,05% pour s’établir à 18.803,43 points.

Cette tendance baissière a été accentuée par le repli du MASI 20, regroupant les valeurs les plus liquides, qui a chuté de 0,32% à 1.353,44 points.



Parallèlement, le MASI Mid and Small Cap, représentant les petites et moyennes capitalisations, a diminué de 0,26% pour atteindre 1.805,03 points.

Ces baisses ont contribué à instaurer une atmosphère morose sur le marché, reflétant une certaine prudence parmi les investisseurs.

Résilience de certaines valeurs face à la morosité boursière

Malgré la tendance générale à la baisse, certaines valeurs ont su tirer leur épingle du jeu. L’indice MASI ESG a progressé de 0,26% pour atteindre 1.400,7 points, illustrant la résilience des entreprises bien notées sur le plan environnemental, social et de gouvernance.

Cette performance positive peut être attribuée à la confiance des investisseurs dans ces entreprises, perçues comme plus stables et durables. Parmi les valeurs individuelles, Managem a enregistré une hausse de 2,04%, suivie de SMI (+1,18%), BCP (+0,4%), Cash Plus (+0,4%) et Immorente Invest (+0,27%).

Ces entreprises ont bénéficié de facteurs spécifiques, tels que des résultats financiers solides ou des perspectives de croissance prometteuses, qui ont su rassurer les investisseurs malgré le climat incertain.

Chutes marquantes sur le marché

La journée a été particulièrement difficile pour certaines valeurs, avec Zellidja en tête, enregistrant une chute notable de 9,65%.

Cette baisse significative pourrait être attribuée à des résultats financiers décevants ou à des perspectives économiques incertaines. D’autres entreprises, telles que Mutandis (-2,81%) et Auto Hall (-2,71%), ont également subi des reculs importants, reflétant une tendance générale de prudence parmi les investisseurs.

Med Paper et Crédit du Maroc ont également été touchés, avec des baisses respectives de 2,55% et 2,26%.Ces mouvements baissiers ont contribué à accentuer la morosité ambiante sur le marché, soulignant la volatilité actuelle et les incertitudes pesant sur certains secteurs.

Les investisseurs semblent adopter une approche plus conservatrice, en attendant des signaux plus clairs sur l’évolution économique.