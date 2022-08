Cause incendies _ Arrestation de 3 responsables et ouverture d'une enquête judiciaire

L’Algérie est, depuis quelques semaines, en proie à de nombreux incendies qui, à ce jour, se dénombrent en plusieurs centaines de morts, une cinquantaine de blessés, et des milliers d’hectares de forêt, maquis et broussailles réduits en cendres.

Face à la brutalité de ces feux, d’origines méconnues, et leurs conséquences meurtrières et dévastatrices, le ministère de la Justice a fait part de son intention de porter plainte contre X afin d’ouvrir qu’une enquête pour en établir la cause.

Ce jeudi, c’est désormais chose officielle, une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer si ces incendies sont d’origine criminelle ou non. Dans le cas échéant, les instigateurs de ces catastrophes seront traduits devant la cour de justice en vertu des lois en vigueur.

Dans la Wilaya d’El Tarf où on dénombre pas moins de 161 blessés et 30 morts dont 11 étaient des enfants, trois (03) personnes ont été interpellées par les éléments des forces de l’ordre.

Ces trois individus, âgés de 40 à 70 ans sont soupçonnés d’avoir provoqué volontairement le feu dans des cultures agricoles. La volonté de leurs actes n’a pas été encore dévoilée, mais ces trois personnes restent aux mains de la gendarmerie nationale jusqu’à la fin de l’enquête, avant d’être traduites en justice.

En attendant, le Premier ministre, Aymen Benabderrahmane, a annoncé, lors de son déplacement à El Tarf ce jeudi 18, que les blessés des incendies seront entièrement pris en charge par l’État. C’est près de 800 hectares de forêts qui ont été ravagés depuis le week-end dernier. Plusieurs animaux sauvages et des animaux d’élevage ont péri durant ces dernières semaines.