CCR : Performance époustouflante avec un chiffre d’affaires de 50 milliards DA en 2025, une première historique!

L’année 2025 marque un tournant décisif pour CCR, qui réalise une performance financière sans précédent. Avec un chiffre d’affaires atteignant les 50 milliards de dinars algériens, l’entreprise franchit un cap historique. Cette réussite exceptionnelle est le fruit d’une stratégie efficace et d’un travail acharné.

Découvrez dans cet article comment CCR a réussi à se hisser au sommet et quelles sont les perspectives pour l’avenir. Restez connectés pour en savoir plus sur cette ascension fulgurante qui fait la fierté de l’économie nationale.

Évolution positive de la performance financière de la CCR en 2024

En 2024, la Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) a affiché une croissance notable de sa performance financière. Son chiffre d’affaires a grimpé à plus de 50 milliards de DA, contre 46,5 milliards de DA en 2023, soit une augmentation appréciable. Parallèlement, le résultat net de l’entreprise a également connu une hausse significative, passant de 6,27 milliards de DA en 2023 à 7,63 milliards de DA en 2024.

Ces chiffres témoignent de la solidité financière de la CCR, principal acteur de la réassurance en Algérie, qui opère aussi bien sur le marché national qu’international.

Présentation de la Compagnie Centrale de Réassurance et ses principales activités

La Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) est le principal acteur de la réassurance en Algérie. Elle intervient dans diverses branches, notamment les risques liés à l’ingénierie et à la construction, l’incendie et les risques annexes, ainsi que les catastrophes naturelles. À l’international, la CCR, dotée d’un capital social de 30 milliards de DA, opère principalement dans les secteurs de l’incendie, de l’énergie, de l’ingénierie et des assurances maritimes.

En 2024, près de la moitié de ses opérations internationales étaient concentrées en Asie et en Amérique latine, avec une présence notable au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique.

La CCR et sa présence internationale en 2024

En 2024, la Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) a démontré une forte présence à l’international. En effet, 48% de ses opérations se sont déroulées en Asie et en Amérique latine, tandis que le Moyen-Orient représentait 31% de ses activités. L’Europe et l’Afrique ont également fait partie de son périmètre d’action avec respectivement 11% et 10% de ses opérations.

Par ailleurs, la solidité financière de la CCR a été reconnue par l’agence de notation internationale AM Best qui lui a attribué une note de B+ (bonne), assortie d’une perspective stable, confirmant ainsi la robustesse de sa situation financière.