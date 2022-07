Ce geste dangereux que tout le monde fait en voiture et que vous devrez éviter !

La climatisation est cette grande invention, incorporée aujourd’hui dans tous les véhicules, qui nous aide à résister aux températures élevées de l’été. Elle nous permet de conduire en toute sécurité et d’éviter les effets néfastes de la chaleur sur les facultés du conducteur.

Par contre, abuser des climatiseurs peut entraîner de graves conséquences sur la santé. De plus, dans la plupart des voitures modernes, l’exposition au système de climatisation est quasi automatique et constante dès le démarrage du moteur.

Les risques sanitaires de l’exposition prolongée à la climatisation dans la voiture

De nombreux médecins mettent en garde contre les effets d’une utilisation abusive ou inconsciente de la climatisation dans un véhicule.

Le premier concerne les affections respiratoires. À part la toux et le rhume, les climatiseurs causent des crises d’asthme, une pneumonie et des maux de tête. Le nettoyage et l’entretien de la climatisation influencent également ces conditions, car si l’appareil est en mauvais état, des infections par des champignons ou des bactéries peuvent survenir.

Aussi, il est possible de développer des problèmes dermatologiques (dus à la sécheresse de l’environnement généré par la climatisation) ainsi que des yeux secs qui pourraient affecter la conduite.

Dernièrement, bien que cela puisse sembler sans rapport, la climatisation peut également provoquer des douleurs musculaires. En effet, l’air froid peut provoquer des gênes au niveau du système musculosquelettique telles que des lombalgies, des cervicalgies ou des contractures.

Comment bien utiliser la climatisation et éviter ses effets néfastes sur la santé ?

La tendance à rentrer dans la voiture et à mettre la climatisation au maximum est très nocive. Si possible, il est préférable de baisser la température du véhicule avant de prendre la route, c’est-à-dire conduire avec les vitres baissées et ne jamais descendre en dessous de 24 à 26°C quand il fait environ 30°C à l’extérieur. Effectivement, le corps humain est très sensible et encaisse mal le changement soudain de température.

Entre autres, durant la saison estivale, portez plutôt des légers et confortables quand vous voyagez.