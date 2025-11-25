Ce jeudi, le Conseil de gouvernement du Maroc se prépare à dévoiler un programme qui pourrait changer la donne

Prévu pour ce jeudi, le Conseil de gouvernement, présidé par Aziz Akhannouch, abordera plusieurs points cruciaux.

Au programme : l’examen d’un projet de loi sur la procédure civile, deux projets de décret concernant l’ISIC et les magistrats des juridictions financières, ainsi qu’un accord militaire avec le Rwanda. Des nominations à des postes clés seront également discutées.

Un rendez-vous crucial pour le cabinet d’Akhannouch

Le gouvernement marocain, dirigé par Aziz Akhannouch, se prépare à une réunion importante ce jeudi.

Cette rencontre, annoncée par un communiqué officiel, est considérée comme un moment décisif pour l’administration en place.

Les attentes sont grandes, avec plusieurs points clés à l’ordre du jour, notamment des projets de loi et de décret, ainsi que des propositions de nomination à des postes supérieurs.

Une attention particulière sera portée à la coopération militaire avec le Rwanda et à la situation des magistrats des juridictions financières.

Quels changements majeurs à prévoir dans le secteur juridique et éducatif ?

Le premier point d’attention sera le projet de loi concernant la procédure civile. Ce texte pourrait apporter des modifications significatives dans la gestion des affaires civiles, impactant ainsi directement le secteur juridique.

Ensuite, l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) pourrait connaître une réorganisation suite à un décret.

Parallèlement, un autre décret envisage des ajustements statutaires pour les magistrats des juridictions financières.

Les ajustements annoncés pourraient transformer notre manière de gérer les dossiers civils. Une réorganisation implique forcément une phase d’adaptation, mais elle peut améliorer le fonctionnement global du système. Camélia, 42 ans, juriste

Ces deux mesures pourraient entraîner des changements majeurs dans les domaines de l’éducation et de la justice.

Vers une nouvelle dynamique de coopération militaire et de nominations stratégiques ?

Le Conseil se penchera ensuite sur un accord de coopération militaire entre le Maroc et le Rwanda, signé en juin 2025 à Rabat.

Ce document, qui renforce les liens entre les deux nations, est également soutenu par un projet de loi visant à approuver cet accord.

Enfin, des propositions de nomination à des postes supérieurs seront examinées, conformément à l’article 92 de la Constitution. Après le Conseil, une réunion spéciale sera organisée pour discuter de certaines propositions de loi, marquant ainsi une étape importante dans la gouvernance du pays.