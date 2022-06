Ce Youtubeur Français voyage en Algérie et nous fait découvrir toutes les villes !

Lors d’un voyage touristique en Algérie, un youtubeur français a exprimé son admiration pour le plus grand pays d’Afrique et ses traditions. Le touriste se déclare amoureux de la beauté et des coutumes de l’Algérie ; accompagné d’un jeune algérien, il entame le tour de la région.

Le Youtubeur français Ben n’Co découvre l’Algérie !

Ce citoyen français 20 ans est un amoureux de voyages. La découverte de l’inconnu est son moteur. A travers ses vidéos, le jeune homme ne tarit pas d’éloges sur les plats traditionnels algériens. Selon lui, ce voyage représente une très belle expérience.

Ainsi, après avoir visité de nombreux pays sur terre, Ben n’Co est venu en Algérie suite à l’invitation de l’un de ses abonnés, Karim.

Annaba, une ville à ne pas rater en Algérie

Annaba reste une ville touristique. Elle attire ses visiteurs grâce à ses plages et ses montagnes. La ville d’Annaba possède de nombreuses attractions touristiques, comme l’église Sainte Augustine située à la place centrale.

Il y a également le panorama de la ville de Seraidi et les mosquées de El Ghamama, de El Forkane, ….. Vers le nord ; il y a le port de pêche d’El Kala, situé à une heure et demie d’Annaba. Le Parc National d’El Kala, et le lac Fetzara, sont également des lieux incontournables. Pour faciliter le déplacement, la ville propose des taxis et des bus comme moyen de transport.

Constantine, une des villes les plus anciennes

Les visiteurs viennent à Constantine puisqu’elle est très ancienne. C’est la principale raison. Cette cité algérienne attire les visiteurs par son histoire et ses richesses touristiques, comme le quartier Maure, la citadelle romaine, la mosquée Sidiel-Kattani, et ainsi que le musée de Cirta. Elle est aussi réputée pour ses nombreux ponts, à savoir Sidi Rached, qui est le plus haut pont.

Jijel, une ville au bord de la Méditerranée

Elle se situe au nord de l’Algérie. Jijel est célèbre pour ses plages. C’est une ville touristique qui dispose d’un vaste littoral sur près de 120 km.

La ville est réputée pour ses sites touristiques, tels que le musée Kotoma, le musée préhistorique Ghar el Baz, et la Maison de culture Bounab Rachid.

Il y a également d’autres sites et monuments, à savoir le grand phare, ou le bateau Barberousse, et le Vieux Port.

TLEMCEN, une ville au patrimoine extraordinaire

Vous trouverez les grottes des Ain Beni Add fascinantes ! Elles s’étendent sur 700 mètres et vous plongent dans un univers à couper le souffle. Les stalagmites et les stalactites donnent leur forme à ces gravures rupestres. Ces grottes sont reconnues comme les deuxièmes plus belles grottes du monde.

Surplombant la ville du haut de ses 1000 mètres, le plateau de Lalla Setti fait partie des incontournables de la ville. Pour rejoindre le plateau de Lalla Setti, il faut emprunter le téléphérique et profiter de la vue magnifique sur la ville.