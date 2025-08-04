Célébration de la Fête du Trône : le message poignant d’Erdogan au Roi Mohammed VI

La Fête du Trône, événement majeur au Maroc, a été l’occasion pour le président turc Recep Tayyip Erdogan d’adresser un message émouvant au Roi Mohammed VI. Cette célébration annuelle, qui marque l’accession au trône du souverain marocain, est toujours un moment fort de diplomatie et d’échanges entre les nations. Le discours d’Erdogan, chargé d’émotion et de respect, a particulièrement retenu l’attention cette année.

Découvrez dans cet article le contenu de ce message poignant et son impact sur les relations entre la Turquie et le Maroc.

Le Président turc Erdogan félicite le Roi Mohammed VI pour la Fête du Trône

À l’occasion de la célébration de la Fête du Trône, une date marquante dans l’histoire du Maroc, le Président turc Recep Tayyip Erdogan a adressé un message de félicitations au Roi Mohammed VI. Dans ce message, Erdogan exprime, en son nom et au nom de son peuple, ses vœux sincères de santé, de bonheur pour le Souverain et de paix et de prospérité pour le peuple marocain.

Il souligne également son désir de voir les relations bilatérales entre la Turquie et le Maroc continuer à se renforcer dans tous les domaines.

