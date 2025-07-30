Célébration de la Fête du Trône : les Forces Armées Royales préparent des spectacles époustouflants pour 2025

La Fête du Trône, événement majeur au Maroc, est l’occasion pour les Forces Armées Royales de démontrer leur savoir-faire et leur discipline à travers des spectacles grandioses. Cette année, elles promettent une célébration hors du commun, avec des performances époustouflantes qui marqueront les esprits. Préparez-vous à être émerveillés par la puissance et la précision de ces professionnels dévoués à leur pays.

Restez connectés pour découvrir ce que les Forces Armées Royales ont préparé pour cette édition 2025 de la Fête du Trône.

Les Forces Armées Royales du Maroc marquent le 26e anniversaire de l’accession du Roi au trône avec des spectacles aériens et des sauts en parachute

En commémoration du 26e anniversaire de l’intronisation du Roi, les Forces Armées Royales du Maroc ont prévu une série d’événements spectaculaires les 30 et 31 juillet 2025. Ces célébrations comprennent des shows aériens sur la côte de M’diq et la Corniche de Martil, ainsi que des sauts d’exhibition en parachutes à la Marina de Bouregreg à Salé.

Ces événements, qui mettent en avant la précision et l’habileté des forces armées, sont un élément clé de la Fête du Trône, soulignant l’importance du rôle du Roi en tant que Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Les détails des spectacles aériens sur la côte de M’diq et la Corniche de Martil

Les spectacles aériens se tiendront le 30 juillet 2025 sur la côte de M’diq et le 31 juillet 2025 à la Corniche de Martil, débutant à 18 heures chaque jour. Ces événements seront animés par l’équipe de voltige « Marche Verte » des Forces Royales Air, reconnue pour son excellence et sa précision.

Ces performances artistiques et acrobatiques promettent d’être un spectacle inoubliable pour tous les spectateurs.

Programme des sauts d’exhibition à la Marina de Bouregreg à Salé

Le mercredi 30 juillet 2025, dès 10 heures du matin, la Marina de Bouregreg à Salé sera le théâtre de sauts d’exhibition réalisés par les parachutistes de l’équipe nationale, hommes et femmes. Ces performances aériennes mettront en avant leur maîtrise de l’atterrissage de précision, des numéros en voiles contact, ainsi que des tableaux artistiques.

Les spectateurs pourront également admirer des mouvements acrobatiques et des formations en chute libre. Ces démonstrations de haut vol, qui se dérouleront tout au long de la journée, promettent d’être un moment fort de ces célébrations.