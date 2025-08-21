Célébration de la Révolution du Roi et du Peuple : 881 individus bénéficient d’une Grâce Royale exceptionnelle

À l’occasion de la célébration de la Révolution du Roi et du Peuple, une tradition marocaine d’une grande importance historique, une Grâce Royale exceptionnelle a été accordée à 881 individus. Cette décision, qui s’inscrit dans le cadre des festivités commémoratives, est un geste symbolique fort de la part du souverain.

C’est une manifestation de clémence et de miséricorde, mais aussi un rappel de l’esprit de résistance et de liberté qui caractérise cette date mémorable.

Découvrez dans cet article les détails de cette Grâce Royale et son impact sur les bénéficiaires.

Le Roi Mohammed VI accorde sa grâce à 881 personnes pour l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple

En célébration de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le Roi Mohammed VI a décidé d’accorder sa clémence à 881 individus. Selon une annonce officielle du ministère de la Justice, cette grâce royale concerne 676 personnes actuellement en détention et 205 autres en liberté, toutes condamnées par divers tribunaux du royaume.

Cette décision généreuse est un geste traditionnel qui souligne l’esprit de miséricorde et de clémence qui caractérise la monarchie marocaine lors de ces occasions spéciales.

Détails sur les bénéficiaires de la Grâce Royale

Sur les 881 bénéficiaires de cette grâce royale, 676 étaient en détention et 205 en liberté, tous jugés coupables par différents tribunaux du Royaume. Pour les détenus, la grâce s’est traduite soit par une remise de leur peine d’emprisonnement ou de réclusion pour 667 d’entre eux, soit par une grâce sur le reliquat de leur peine pour 9 détenus.

Quant aux personnes en liberté, elles ont bénéficié de diverses formes de clémence, allant de la grâce sur la peine d’emprisonnement ou son reliquat à la grâce sur la peine d’amende, en passant par des combinaisons de ces deux éléments.

Les différentes formes de la grâce royale pour les personnes en liberté

La clémence accordée aux 205 personnes en liberté a pris plusieurs formes. Pour 38 d’entre elles, la grâce a porté sur la peine d’emprisonnement ou son reliquat. Dix autres ont bénéficié d’une grâce sur leur peine d’emprisonnement tout en conservant l’amende à payer. La majorité, soit 142 personnes, ont vu leur peine d’amende annulée.

Enfin, 13 personnes ont reçu une grâce sur leur peine d’emprisonnement et d’amende, tandis que deux autres ont bénéficié d’une grâce sur leur peine d’amende et le reliquat d’emprisonnement.

Ces diverses formes de grâce illustrent la volonté du Roi Mohammed VI de faire preuve de miséricorde et de clémence envers ses sujets, en cette occasion spéciale.