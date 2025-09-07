Célébration de l’Aïd Al Mawlid Annabawi : une Grâce Royale exceptionnelle pour 681 individus chanceux

L’Aïd Al Mawlid Annabawi, une célébration marquant la naissance du prophète Mahomet, est un événement d’une grande importance pour les musulmans du monde entier.

Cette année, cette fête religieuse a été marquée par une Grâce Royale exceptionnelle accordée à 681 individus. Un geste de clémence qui suscite l’émerveillement et l’interrogation. Quelle est la nature de cette grâce ? Qui sont ces chanceux bénéficiaires ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

Plongez avec nous dans l’exploration de cette tradition royale lors de l’Aïd Al Mawlid Annabawi.

Le Roi Mohammed VI accorde sa grâce à 681 personnes pour l’Aïd Al Mawlid Annabawi

En célébration de l’Aïd Al Mawlid Annabawi, commémorant la naissance du prophète Mohammed, le Roi Mohammed VI du Maroc a gracié 681 individus. Selon un communiqué officiel du ministère de la Justice, cette grâce royale concerne des personnes en détention ainsi que d’autres en liberté, toutes ayant été jugées et condamnées par divers tribunaux du Royaume.

Cette décision royale est une tradition marocaine lors de grandes fêtes religieuses, reflétant la clémence et la miséricorde du souverain.

Les détenus bénéficiaires de la Grâce Royale

Sur les 681 graciés, 488 sont des détenus. Parmi eux, 12 ont vu le reste de leur peine d’emprisonnement ou de réclusion effacé grâce à cette mesure royale. Les 476 autres ont bénéficié d’une réduction de leur peine

Cette action de clémence du Roi Mohammed VI souligne l’importance accordée aux valeurs de miséricorde et de pardon dans le Royaume, en particulier lors des célébrations religieuses majeures comme l’Aïd Al Mawlid Annabawi.

Les personnes en liberté bénéficiant de la Grâce Royale

En plus des détenus, 193 personnes en liberté ont également été touchées par cette grâce royale. Parmi elles, 65 ont vu leur peine d’emprisonnement ou son reliquat effacée, tandis que pour 9 autres, l’amende a été maintenue malgré la grâce sur leur peine d’emprisonnement.

Par ailleurs, 103 individus ont bénéficié d’une grâce sur leur peine d’amende et 16 autres ont reçu une grâce sur leur peine d’emprisonnement et d’amende.

Cette mesure illustre la volonté du Roi Mohammed VI d’étendre sa clémence au-delà des murs de la prison, soulignant ainsi l’esprit de pardon qui caractérise l’Aïd Al Mawlid Annabawi.