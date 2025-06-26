Célébration émouvante : le 69ᵉ anniversaire de l’armée nationale marqué par un lever du drapeau à la Kasbah

C’est avec une émotion palpable que la nation a célébré le 69ᵉ anniversaire de l’armée nationale. Un événement marqué par un lever du drapeau à la Kasbah, symbole fort de l’histoire et de l’identité du pays. Cette cérémonie solennelle, qui s’est déroulée dans le respect des traditions, a été l’occasion de rendre hommage aux hommes et femmes qui ont consacré leur vie à la défense de la patrie.

Plongez au cœur de cette journée mémorable, riche en moments forts et en émotions.

Khaled Shili, ministre de la Défense nationale, préside la cérémonie du lever du drapeau national

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, a marqué sa présence ce mercredi matin à Tunis, en dirigeant la cérémonie solennelle du lever du drapeau national sur la place de la Kasbah. Cette cérémonie symbolique, qui a duré environ trente minutes, a été organisée pour célébrer le 69ᵉ anniversaire de la création de l’armée nationale.

Le ministre a salué les officiers participants et échangé des félicitations à l’occasion de cet anniversaire. L’événement a vu la participation d’unités des trois armées, soulignant ainsi la souveraineté et l’indépendance du pays.

La célébration du 69ᵉ anniversaire de l’armée nationale : un événement symbolique

La création de l’armée nationale, une étape cruciale dans l’affirmation de la souveraineté et de l’indépendance du pays, est commémorée chaque année. Cette année, le 69ᵉ anniversaire a été marqué par une cérémonie solennelle sur la place historique de la Kasbah à Tunis. Le choix de ce lieu n’est pas anodin, car il revêt une importance symbolique forte, témoignant de l’histoire et de l’identité nationale.

La présence du gouverneur de Tunis, des membres du Conseil supérieur des armées et de nombreux officiers supérieurs lors de cette cérémonie souligne l’importance de cet événement pour le pays.

Participation et interactions lors de la cérémonie militaire

La cérémonie a vu la participation active d’unités provenant des trois branches de l’armée, démontrant ainsi l’unité et la solidarité des forces armées. Le ministre Shili a pris le temps de saluer chaque officier présent, soulignant leur contribution à la défense de la nation.

Des félicitations ont été échangées entre le ministre et les officiers, renforçant le sentiment de camaraderie et de respect mutuel. Cette interaction a ajouté une dimension personnelle à l’événement, rappelant que derrière chaque uniforme se trouve un individu dédié à la protection de son pays.