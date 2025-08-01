Célébration exceptionnelle : Les femmes tunisiennes mises à l’honneur en août, ici et ailleurs

Août est un mois qui réserve bien des surprises, et cette année ne fait pas exception. En effet, une célébration d’une envergure inédite se prépare pour honorer les femmes tunisiennes, ici et ailleurs. Un événement qui promet de mettre en lumière leur force, leur courage et leur contribution indéniable à la société. Que vous soyez en Tunisie ou à l’autre bout du monde, préparez-vous à être ébloui par ces femmes extraordinaires.

Restez connecté pour découvrir ce que cet hommage exceptionnel leur réserve.

La Tunisie célèbre la Fête nationale de la femme avec un programme d’activités national et international

Le 13 août, la Tunisie rend hommage à ses femmes lors de sa Fête nationale. Pour marquer cet événement, le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a concocté un programme d’activités à l’échelle nationale et internationale. L’objectif est de mettre en lumière le rôle prépondérant des femmes dans la société tunisienne.

Cette célébration est également l’occasion pour la Tunisie de réitérer son engagement en faveur de l’égalité, de la justice sociale et de la mise en valeur des réalisations féminines.

Un mois d’août dédié à l’honneur des femmes tunisiennes

Le programme d’activités débute le 3 août avec un spectacle offert par Chantal Goya, destiné aux enfants et familles en situation précaire. Du 4 au 8 août, cinq colloques régionaux seront organisés sur le thème de l’inclusion économique des femmes, accompagnés d’une exposition intitulée « Histoire tunisienne ».

Le 6 août marquera le trentième anniversaire du Prix Zoubeïda Bchir, suivi de l’annonce des lauréats du concours de sensibilisation « Ce que voit l’œil » le 7 août. Le 11 août, le Prix de la meilleure recherche scientifique féminine sera décerné. Enfin, un espace de formation et de commercialisation pour les femmes ouvrira ses portes à Djebba (Béja).

La Tunisie à l’Expo Osaka 2025 pour célébrer ses femmes

Le point culminant de ces festivités sera la participation tunisienne à l’Expo Osaka 2025 au Japon, le 13 août. Cette présence internationale coïncide avec un concert de la chanteuse tunisienne Soufia Sadok au Festival de Carthage. Cet événement est une occasion unique pour la Tunisie de mettre en avant ses femmes et leurs réalisations sur la scène mondiale.

Il s’agit d’une étape importante pour renforcer la visibilité des femmes tunisiennes et souligner leur contribution significative à la société. Cette participation internationale illustre l’engagement continu de la Tunisie envers l’égalité des sexes et la valorisation du rôle des femmes.