Célébration unique à Tizi-Ouzou : le village Lemsella en fête pour l’honneur de la figue

Au cœur de la Kabylie, le village Lemsella s’apprête à vivre une célébration unique. Chaque année, ce petit coin de paradis algérien se pare de mille couleurs pour honorer un fruit emblématique : la figue. Un événement qui attire les curieux et les gourmands, avides de découvrir les traditions locales et de savourer ce délice sucré.

Préparez-vous à plonger dans l’effervescence de cette fête haute en saveurs et en émotions, où la figue est reine.

Bienvenue à Tizi-Ouzou, là où la figue n’est pas seulement un fruit, mais un véritable symbole d’honneur et de fierté.

La 15ème édition de la fête de la figue à Lemsella

Le village de Lemsella, situé dans la commune d’Illoula Oumalou en Kabylie, accueillera les 28 et 29 août prochains la 15ème édition de la fête de la figue. Cet événement est organisé par l’association culturelle Tighilt Lemsella et le comité du village, avec le soutien de plusieurs institutions locales.

La fête vise à mettre en valeur la figue, fruit emblématique de la région, dont la production connaît des difficultés depuis plusieurs années. L’édition précédente avait réuni 65 exposants venus de 12 wilayas différentes, mettant en avant non seulement les producteurs de figues, mais aussi divers artisans locaux.

Les défis de la culture de la figue en Kabylie

La culture de la figue en Kabylie fait face à des difficultés croissantes. Les figuiers sont en déclin dans plusieurs localités de Tizi Ouzou, entraînant une augmentation du prix des figues. Un kilogramme de figues fraîches se vend désormais autour de 400 DA, tandis que le prix des figues sèches dépasse les 2000 DA.

En 2022, la wilaya de Tizi Ouzou a connu une baisse de rendement et de production de figues. Plusieurs facteurs sont responsables de cette situation, notamment les changements climatiques, le manque d’entretien des figueraies et l’utilisation de plants non certifiés.

Il est donc crucial de trouver des solutions pour inverser cette tendance et assurer la pérennité de cette culture emblématique de la région.

La figue, un potentiel économique majeur pour la Kabylie

Lors de la fête de la figue à Lemsella, les discussions se sont orientées vers l’avenir de cette culture. Les participants ont souligné l’importance de replanter et de greffer les figuiers pour augmenter la quantité et la qualité de la production.

La figue pourrait ainsi devenir un produit économique majeur tout en conservant sa valeur culturelle et identitaire.

Une meilleure organisation de la filière permettrait d’accroître sa présence sur les marchés nationaux et internationaux. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Algérie figure parmi les plus grands producteurs de figues au monde, ce qui témoigne du potentiel économique de ce fruit.