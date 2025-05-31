Célébration unique : Aïd Al-Adha 2025 tombe un lundi, une journée exceptionnelle à marquer

L’Aïd Al-Adha, l’une des fêtes les plus sacrées de l’Islam, est une célébration qui revêt une importance particulière pour des millions de musulmans à travers le monde. En 2025, cette fête tombe un lundi, ajoutant une dimension exceptionnelle à cet événement déjà unique. Préparez-vous à marquer cette journée spéciale d’une manière mémorable. Cet article vous guidera à travers les traditions et les rituels de l’Aïd Al-Adha, tout en soulignant l’importance de cette coïncidence rare.

Restez avec nous pour découvrir comment faire de l’Aïd Al-Adha 2025 une journée inoubliable.

Aïd al-Adha 2025 : une célébration prévue pour le samedi 7 juin

La fête de l’Aïd al-Adha, également connue sous le nom de Fête du Sacrifice, aura lieu le samedi 7 juin 2025, selon une annonce officielle du ministère des Habous et des Affaires islamiques. Cette date correspond au 10 Dhou al-Hijja 1446 H, dans le calendrier islamique. La détermination de cette date est basée sur l’observation du croissant lunaire qui marque le début du mois de Dou Al Hijja.

Il est à noter que ce croissant n’a pas été aperçu le mardi soir du 27 mai. Par conséquent, une suspension exceptionnelle du travail dans les administrations publiques et les collectivités territoriales a été décrétée pour le lundi 9 juin 2025.

Suspension exceptionnelle du travail le 9 juin 2025 : une décision inédite

En raison de la célébration de l’Aïd al-Adha, une décision sans précédent a été prise : interrompre le travail dans les administrations publiques et les collectivités territoriales le lundi 9 juin 2025. Cette mesure exceptionnelle, conforme à l’article 3 du décret n° 2.05.916 du 20 juillet 2005, vise à permettre aux employés de profiter pleinement de cette fête religieuse importante.

Bien que cette suspension puisse perturber temporairement le fonctionnement des services publics, elle témoigne du respect de l’État pour les traditions et les croyances religieuses de ses citoyens.

Le cadre légal de la suspension du travail

La décision de suspendre le travail s’appuie sur l’article 3 du décret n° 2.05.916 du 13 Joumada II 1426 (20 juillet 2005), modifié et complété. Cet article autorise des suspensions exceptionnelles du travail dans les administrations publiques et les collectivités territoriales lors d’événements spécifiques.

Dans ce cas, il a été utilisé pour justifier l’arrêt des activités le lundi 9 juin 2025, permettant aux employés de célébrer l’Aïd al-Adha. Cette annonce a été faite par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, soulignant l’importance de cette fête religieuse dans le calendrier islamique.