Célia Limam : un look d’été à couper le souffle (Image)

Les métamorphoses se succèdent ces temps-ci pour la belle star de la plateforme Instagram, Célia Limam. Elle subjugue sa communauté à travers son nouveau look majestueux, et sans doute, elle en fait des envieux. Vous trépignez d’impatience de connaître les détails de ce changement ? Cela tombe bien, nous allons vous en mettre plein les yeux !

De métamorphose en métamorphose

Il y a à peine quelques jours de cela, Célia Limam a fait parler d’elle sur Instagram. En effet, l’influenceuse algérienne a adopté un nouveau corps, elle a perdu du poids et a partagé sa nouvelle apparence sur Instagram. Malheureusement, ses abonnés n’ont pas pris ce changement du bon côté et lui ont lancé des remarques désagréables.

La jeune maman n’a pas digéré ces commentaires haineux et a répondu rapidement. Elle a mis les points sur les « i » et a fait taire la toile à travers sa réaction. Sacrée Célia !

Une nouvelle couleur de cheveux rayonnante

Célia Limam ne s’est pas contentée de changer de silhouette, elle a aussi teint ses cheveux avec une couleur très estivale.

L’ancienne brunette a effectivement teint sa chevelure en rousse, et honnêtement cela lui va à ravir. D’après les story qu’elle publie, ce choix l’enchante et se marie parfaitement avec l’humeur estivale. Et contrairement à sa perte de poids, sa communauté semble bien apprécier ce nouveau look.

La belle Célia nous réserve-t-elle d’autres surprises ? Reste à savoir.