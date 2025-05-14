Centenaire de l’Étoile du Sahel : découvrez le nouvel hymne, le maillot inédit, la chaîne TV et les matches exceptionnels prévus

Célébrer un centenaire est toujours un événement mémorable, et l’Étoile du Sahel ne fait pas exception à la règle. Pour marquer ce moment historique, le club tunisien a prévu une série d’événements exceptionnels qui promettent de ravir les fans de football. Au programme : un nouvel hymne pour galvaniser les supporters, un maillot inédit pour symboliser cette nouvelle ère, une chaîne TV dédiée pour suivre toutes les actualités du club et des matches hors du commun.

Préparez-vous à vivre une année 2025 riche en émotions avec l’Étoile du Sahel !

Célébration du centenaire de l’Étoile Sportive du Sahel : un programme riche en événements

Le club tunisien, l’Étoile Sportive du Sahel, célèbre son centenaire avec une série d’événements marquants. Le programme comprend le dévoilement d’un nouvel hymne officiel, la mise en place d’une chaîne télévisée dédiée, la présentation d’un maillot commémoratif et l’organisation de matches amicaux contre des équipes européennes.

Ces célébrations coïncident avec des échéances sportives majeures, notamment la finale de la Coupe de Tunisie en volley-ball et un match crucial en Ligue 1 de football. Les festivités débuteront avec le lancement de l’hymne officiel du club, interprété par Mortadha Fetiti, reflétant l’attachement profond au club.

Un nouvel hymne et un maillot commémoratif pour marquer le centenaire

L’hymne officiel du club, interprété par Mortadha Fetiti, sera diffusé sur toutes les plateformes officielles de l’Étoile Sportive du Sahel, y compris son site web, ses réseaux sociaux et sa chaîne YouTube. Par ailleurs, un maillot commémoratif d’une qualité exceptionnelle, comparable à celle du maillot de la sélection allemande version 2025, sera dévoilé.

Ce maillot sera mis en vente à un prix variant entre 85 et 125 dinars, et tous les bénéfices seront reversés au club. En outre, une chaîne de télévision dédiée à l’Étoile du Sahel est en préparation, avec des détails techniques qui seront révélés prochainement.

Matches amicaux et concert pour booster le budget du club

Des négociations sont en cours pour organiser deux matches amicaux avec des clubs européens, une initiative qui promet d’attirer l’attention des fans de football. De plus, un grand concert est prévu, dont les recettes seront utilisées pour renforcer le budget de l’Étoile Sportive du Sahel.

En parallèle, un documentaire retraçant l’histoire du club depuis sa création sera mis en ligne, offrant aux supporters une plongée dans les moments marquants de ce centenaire. Ces initiatives visent non seulement à célébrer cet anniversaire important, mais aussi à assurer la pérennité du club pour les années à venir.