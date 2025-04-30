Lors de la cérémonie funéraire du Pape François qui a récemment eu lieu à Rome, une figure s’est particulièrement distinguée parmi les nombreux dignitaires présents. Il s’agit d’Aziz Akhannouch, dont la présence a marqué les esprits. Homme d’affaires prospère et personnalité politique influente, il a su se démarquer lors de cet événement d’une importance capitale pour le monde catholique.

Dans cet article, nous vous proposons de découvrir comment Aziz Akhannouch a marqué cette cérémonie par sa présence et son attitude.

Aziz Akhannouch à Rome pour représenter le Roi Mohammed VI aux obsèques du Pape François

Le Premier ministre marocain, Aziz Akhannouch, a atterri à Rome vendredi soir, mandaté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour assister aux funérailles du Pape François. Accueilli à l’aéroport militaire de Ciampino par Rajae Naji Mekkaoui, ambassadrice du Maroc auprès du Saint-Siège, Youssef Balla, ambassadeur du Maroc à Rome, et un haut dignitaire du Vatican.

Akhannouch rejoint une assemblée internationale de dirigeants pour les obsèques qui se tiendront samedi matin sur la place Saint-Pierre au Vatican.

Accueil officiel d’Akhannouch à l’aéroport militaire de Ciampino

Aziz Akhannouch, le chef du gouvernement marocain, a été chaleureusement accueilli à son arrivée à l’aéroport militaire de Ciampino. L’ambassadrice du Maroc auprès du Saint-Siège, Rajae Naji Mekkaoui, ainsi que Youssef Balla, ambassadeur du Maroc à Rome, étaient présents pour saluer le Premier ministre.

Un éminent représentant du Vatican était également présent lors de cette réception. Akhannouch est à Rome pour représenter le Roi Mohammed VI lors des funérailles du Pape François, auxquelles assisteront plusieurs chefs d’État et de gouvernement du monde entier.

Une assemblée internationale pour les obsèques du Pape François

Les funérailles du Pape François, prévues samedi matin sur la place Saint-Pierre au Vatican, verront la participation de nombreux dirigeants mondiaux. Plusieurs chefs d’État et de gouvernement ont confirmé leur présence à cette cérémonie solennelle.

Le Premier ministre marocain, Aziz Akhannouch, est parmi eux, représentant le Roi Mohammed VI. Cette assemblée internationale témoigne de l’importance et du respect accordés au Pape François à travers le monde.