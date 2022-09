Ces 3 startups algériens participeront au concours international d’entreprenariat !

Le concours international d’entrepreneuriat, connu sous le nom de Entrepreneurship World Cup, est une compétition mondiale créée par GEN (Global Entrepreneurship Network).

Cette organisation a pour but de favoriser les jeunes à développer de nouveaux projets ou nouvelles technologies. Bien plus qu’un simple championnat, cet événement permet de réunir des idées venant de 180 pays avec la présence d’un potentiel d’investissement énorme. En effet, à part les primes allouées aux gagnants, dont 1 million de dollars pour le 1er, ce salon réunit un parterre de divers portefeuilles, prêts à financer les projets les plus séduisants.

Pour cette édition, 349 Startups se sont portés candidats pour représenter l’Algérie. Parmi eux, seulement 70 remplissaient les critères de l’EWC. Au final, trois (03) Startups ont été retenus pour représenter le pays pour la 3e édition du concours international d’entrepreneuriat qui se tiendra à Riyad en Mars 2023.

La sélection a été faite par GEN-Algérie en partenariat avec Algeria Venture, selon un processus bien échelonné, avec le parrainage du ministère de l’Économie de la connaissance, des startups et des Micro-entreprises.

La délibération de cette sélection à eu lieu ce mardi 13 septembre à l’hôtel El-Aurassi avec la présence des représentants de ces trois entités. Respectivement, Fatiha Rachedi, présidente de GEN-Algérie, Sidi Ali Zerrouki, PDG Algeria Venture, et Mr le ministre Yacine El-Mahdi Oualid.

Trois startups ont été sélectionnées pour représenter l'Algérie au concours international "Entrepreneurship world cup" qui se tiendra a Riyad en mars 2023. Il s'agit des startups "Zéro cash", "Sign'O" et "Met Africa" pic.twitter.com/K9iI24FlN3 — My Algeria (@SiteMyAlgeria) September 14, 2022

Finalement, les startups qui représenteront l’Algérie pour la 3e édition de l’EWC sont : Zéro cash, qui remporte le premier prix en proposant une solution de paiement électronique pour les marchands. Le deuxième prix a été attribué à Sign’O qui propose une application mobile pour traduire la langue des signes en langue parlée. Le troisième lauréat est Met Africa, qui propose une plateforme d’enseignement à distance.