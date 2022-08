Ces artistes algériens seront accueillis à la Cité internationale des arts de Paris

Les lauréats du programme de résidence 2022 sont admis à la Cité internationale des arts de Paris. Ainsi, ils vont bénéficier d’une résidence de recherche dans la Cité ainsi qu’à la Friche la Belle de Mai à Marseille.

L’objet du concours

Il s’agit d’un programme du ministère de la Culture. En 2022, cette initiative est dédiée pour les artistes visuels, musiciens et écrivains algériens travaillant et résidant en Algérie. C’est un programme croisé, car il vise à préconiser l’apaisement des mémoires franco-algériennes. 4 algériens ont été retenus dont Nazim Bakour, Mouna Bennamani, Ahmed Merzagui et Boubakr Maâtalla.

Lauréats du programme de résidences croisées 2022 à destination d’artistes algériens, Nazim Bakour, Mouna Bennamani et Ahmed Merzagui prennent la pose. ✨ Découvrez leurs portraits 👉 https://t.co/xoaz8EiEob#citeinternationaledesarts @MinistereCC pic.twitter.com/HnccFTniIN — Cité inter. des arts (@citedesarts) August 20, 2022

Ils peuvent alors profiter pendant 4 mois d’une résidence de recherche entre la Cité internationale des arts de Paris et la friche la Belle de Mai à Marseille, en collaboration avec l’AM.I, Triangle – Astérides, centre d’art contemporain d’intérêt national et Fraeme. Ils bénéficient aussi pendant ce délai d’un accompagnement professionnel et artistique, d’une bourse de vie, d’une prise en charge des frais de transport et d’une aide à la production durant toute leur résidence.

Les talents des lauréats

La qualité des projets fournis par ces artistes a retenu l’attention de la commission de sélection.

Dans le domaine de l’art visuel, il y a le célèbre Ahmed Merzagui. Il s’intéresse surtout à la réflexion personnelle et à la réalité humaine.

Dans le secteur de l’art visuel encore, la plasticienne Mouna Bennamani est l’heureuse vainqueur. Elle possède à son actif plusieurs expositions dans le monde, mais surtout en Algérie.

Ensuite, il y a Boubakr Maatalla, qui est un directeur musical, à la fois compositeur et arrangeur de son. Il est reconnu pour ses œuvres.

Dans la rubrique musique, on retrouve aussi Nazim Bakour. Il est compositeur et guitariste. Il promeut l’afro-culture.

Ces artistes vont pouvoir booster leur talent au cours des mois à venir.