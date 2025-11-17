César 2026 : zoom sur les talents algériens qui font sensation dans la sélection

La 51e cérémonie des César, prévue le 27 février 2026 à l’Olympia de Paris, promet une belle diversité artistique.

L’Académie des César a dévoilé les premières présélections, mettant en lumière plusieurs talents d’origine algérienne dans différentes catégories, dont les Révélations 2026 et le meilleur court métrage de fiction.

César 2026 : une cérémonie sous le signe de la diversité !

Le monde du cinéma retient son souffle en prévision de la 51e cérémonie des César, l’événement phare du cinéma français et international.

Cette grande soirée se déroulera à l’Olympia de Paris le vendredi 27 février 2026.

Camille Cottin sera Présidente de la 51e Cérémonie des César

À suivre le 27 février prochain en clair, en direct et en exclusivité sur CANAL+.

L’Académie des César a récemment partagé les premières listes de noms présélectionnés dans les différentes catégories, y compris les Révélations 2026.

L'Académie des César présente les ✨ RÉVÉLATIONS 2026 ✨ #César2026 La 51e Cérémonie des César, à suivre le 27 février prochain en clair, en direct et en exclusivité sur CANAL+.

Un fait marquant ressort de ces premières sélections : une forte diversité est mise en avant, avec une présence notable d’artistes d’origine algérienne.

Ces talents prometteurs ont su laisser leur empreinte sur ces listes, témoignant ainsi de la richesse et de la variété du paysage cinématographique actuel.

Les talents algériens à l’honneur

Les Révélations 2026 mettent en lumière plusieurs artistes d’origine algérienne. Sofiane Zermani, plus connu sous le nom de Fianso, est salué pour sa performance dans Le Roi Soleil.

👏Sofiane Zermani est parmi les révélations des César 2025 pour son rôle dans LE ROI SOLEIL de Vincent Maël Cardona ✨#LeRoiSoleil

Après une carrière réussie dans le rap, il s’est brillamment illustré dans ce film policier.

Idir Azougli et Younès Boucif sont également cités pour leurs rôles respectifs dans Météors et La Petite cuisine de Mehdi.

« Je suis très fier ! »

« Je suis très fier ! »

Il l'a appris en direct à l'Arras Film Festival ! Younès Boucif est nommé au César de la révélation masculine 2026 pour La petite cuisine de Mehdi présenté ce soir en avant-première 🤩 #Cesar2026

Voici les révélations masculines des Césars 2026 ! •⁠ ⁠Sayyid El Alami (La Pampa)

•⁠ ⁠Théodore Pellerin (Nino)

•⁠ ⁠Lawrence Valin (Little Jaffna)

•⁠ ⁠Abraham Wapler (La Venue de l’avenir)

•⁠ ⁠Sofiane Zermani (Le Roi Soleil)

•⁠ ⁠Idir Azougli (Météors)

•⁠… pic.twitter.com/iQeKet6jAQ — Daily Pop (@dailypop__) November 14, 2025

Du côté des espoirs féminins, Nadia Melliti se distingue pour son interprétation dans La Petite Dernière. Ces talents algériens contribuent à la diversité et à la richesse du cinéma français.

Généalogie de la violence : un court métrage qui fait écho !

Le comité courts métrages de fiction de l’Académie des César a retenu 24 films pour le prestigieux César du meilleur court métrage de fiction.

A post shared by Académie des César (@academiedescesar)

Parmi eux, « Généalogie de la violence« , une œuvre poignante signée par le réalisateur algérien Mohamed Bourouissa.

Voir un film comme « Généalogie de la violence » m’a ouvert les yeux sur des réalités souvent invisibles. Le court métrage peut être puissant et engagé. Lina, 28 ans, étudiante en cinéma

Ce film audacieux met en lumière la violence structurelle et la brutalité latente qui marquent le quotidien des communautés marginalisées en Occident.

Une dénonciation forte qui résonne bien au-delà des frontières du cinéma.