C’est officiel : voici toutes les nouveautés pour les inscriptions au BEM et au BAC 2026, procédures, dates et tarifs

Les inscriptions aux examens nationaux suscitent chaque année de nombreuses interrogations et attentes chez les élèves, les familles et les candidats libres.

Entre évolution des démarches, nouvelles modalités de paiement et conditions d’accès renforcées, la session 2026 s’annonce sous le signe de la modernisation et de la rigueur.

Plateformes numériques, calendrier précis, procédures dématérialisées et grille tarifaire actualisée : autant de nouveautés qui marquent un tournant dans l’organisation des épreuves du BEM et du Baccalauréat.

Ouverture et modalités des inscriptions en ligne pour le BEM et le BAC 2026

Le ministère de l’Éducation nationale a fixé la période d’inscription aux examens du BEM et du BAC 2026 du 18 novembre au 17 décembre 2025 à minuit.

Cette année encore, la procédure est entièrement dématérialisée : aucune inscription papier n’est acceptée.

Les candidats doivent impérativement s’enregistrer via les plateformes officielles de l’ONEC, accessibles sur bem.onec.dz pour le BEM et bac.onec.dz pour le BAC.

Les élèves scolarisés effectuent la démarche par l’intermédiaire de leur établissement, tandis que les candidats libres créent un compte personnel en ligne, condition indispensable pour le suivi du dossier, le paiement électronique des frais et l’accès aux convocations.

Procédure de paiement et conditions de validation de l’inscription

Le règlement des frais d’inscription s’effectue exclusivement en ligne, par carte Edahabia d’Algérie Poste, sans aucune alternative acceptée.

Les élèves scolarisés procèdent au paiement via la plateforme epay.education.dz, sous la supervision de leur établissement, tandis que les candidats libres règlent directement sur leur espace personnel ONEC.

Cette dématérialisation vise à renforcer la transparence et la traçabilité, tout en imposant le respect strict des délais et des conditions fixés par l’administration.

Conditions d’éligibilité et publics concernés par les inscriptions

Pour se présenter au BEM, les candidats doivent justifier d’un niveau minimum de 4e année moyenne ou équivalent, tandis que l’accès au BAC requiert la validation de la 3e année secondaire ou d’un niveau similaire.

Sont concernés les élèves scolarisés, les candidats libres, ainsi que ceux ayant dépassé l’âge légal de scolarisation.

Les justificatifs de niveau scolaire, une pièce d’identité et, pour les candidats libres, une attestation de résidence sont exigés lors de l’inscription en ligne.

L’ONEC précise que toute inscription ne respectant pas ces critères sera annulée sans recours, soulignant l’importance de la conformité des dossiers pour garantir l’accès aux examens nationaux.

Nouvelle grille tarifaire du BAC 2026 et objectifs de la réforme

La réforme tarifaire du BAC 2026 introduit une différenciation marquée selon le nombre de tentatives, visant à encadrer les réinscriptions multiples.

20 000 DA Frais maximum Le coût d’une 4e inscription ou plus pour le BAC 2026, soulignant la rigueur de la réforme.

Désormais, les candidats se présentant pour la deuxième fois après obtention du diplôme s’acquittent de 5 000 DA, un montant qui double à 10 000 DA pour une troisième tentative, puis atteint 20 000 DA à partir de la quatrième inscription.

Cette évolution, nettement plus stricte que la tarification antérieure (1 500 à 5 000 DA), répond à la volonté des autorités de responsabiliser les répétiteurs et de limiter les abus.

L’objectif affiché est d’encourager une meilleure préparation, tout en optimisant la gestion des ressources et la crédibilité du diplôme national.