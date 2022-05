Cet Algérien qui vole une place à 5000 € au Stade de France fait scandale ! Découvrez la vidéo

La finale de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid C.F et le Liverpool F.C, ayant eu lieu le samedi 28 mai 2022 au stade de France, a été marquée par une scène chaotique opposant les forces de l’ordre et les supporters. Ce désordre a fait le tour du monde, et est actuellement très parlé par tous les médias internationaux.

Un désordre provoqué par la mauvaise organisation de l’UEFA

Quelques minutes avant le coup d’envoi du match de la Ligue des Champions remporté par le club espagnol, le Real Madrid, samedi au stade de France, une scène scandaleuse s’est produite à l’entrée du stade. Des centaines de supporters tentent d’outrepasser et d’escalader les barrières et grilles du stade de France dans l’espoir de pouvoir obtenir une place gratuite pour cette finale. Plusieurs individus réussissent à passer, laissant derrière eux des milliers de fans munis de leurs billets.

Se faire gazer gratos alors que ce supporter a un billet à la main Lunaire#ChampionsLeague #stadedefrance pic.twitter.com/kw7Ann9YiM — Antoine Llorca (@antoinellorca) May 29, 2022

Le syndicat de la police français n’a point hésité d’accuser l’UEFA d’être mal organisé causant cette pagaille. Le ministre de l’Intérieur français, quant à lui, soupçonne les supporters du Liverpool d’être à l’origine des incidents. Des incidents qui ont contraint les organisateurs à retarder le coup d’envoi du match.

Un Algérien entré illégalement dans le stade de France

Les partisans de l’extrême droite ont crié au scandale en accusant les jeunes issus de l’immigration, notamment les maghrébines situés à Saint-Denis, d’avoir été à l’origine du trouble. Effectivement, des vidéos circulent sur la toile montrant des jeunes issus de l’Afrique du Nord et de l’Afrique sub-saharienne escaladant la clôture et squattant des places valant des centaines, voire des milliers d’euros.

Ce fut le cas de ce jeune homme qui se dit Algérien, sans-papier, qui a publié une vidéo sur son compte Twitter affirmant qu’il est entré illégalement et gratuitement au stade, alors que les autres supporters ont payé 5000 € pour la place. Dans la vidéo, il se vante de pouvoir regarder la finale sans avoir acheté un billet, tout en criant « 1, 2, 3, vive l’Algérie ».