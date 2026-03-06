Cet été, Air Algérie intensifie sa liaison avec Heathrow : 5 vols hebdomadaires au programme

Air Algérie renforce sa présence sur la ligne Alger-Londres Heathrow avec l’annonce de cinq vols hebdomadaires à partir du 29 mars 2026.

Cette augmentation des fréquences, bien accueillie par les voyageurs, s’inscrit dans une volonté d’offrir une connectivité renforcée entre l’Algérie et le Royaume-Uni.

Les réservations seront ouvertes dès le mois de mars pour ces vols opérés à bord du Boeing 737-800.

Air Algérie renforce sa liaison avec Londres Heathrow : une stratégie gagnante ?

La compagnie aérienne Air Algérie a décidé de consolider sa desserte entre Alger et Londres en proposant jusqu’à cinq vols hebdomadaires vers l’aéroport de Heathrow, l’un des plus importants hubs aériens d’Europe.

Cette décision intervient après que la compagnie ait abandonné l’idée de transférer tous ses vols de Heathrow à London Stansted.

Cette augmentation de fréquences est accueillie favorablement par les voyageurs, qu’ils soient membres de la diaspora algérienne, touristes ou professionnels.

En répondant à une demande croissante sur cette ligne populaire, Air Algérie facilite les connexions entre l’Algérie et le Royaume-Uni.

Des vols plus nombreux et mieux répartis pour répondre aux besoins des passagers !

Dès le 29 mars 2026, Air Algérie mettra en place un programme de vols élargi entre Alger et Londres Heathrow. Les voyageurs auront le choix parmi cinq vols hebdomadaires, opérés à bord du confortable Boeing 737-800.

Cette augmentation de fréquences offre une flexibilité accrue, permettant aux passagers de sélectionner un vol qui correspond à leurs préférences horaires.

La ligne Alger – Londres Heathrow, l’une des principales routes aériennes entre l’Algérie et le Royaume-Uni, bénéficiera ainsi d’un service amélioré.

Ces nouvelles dispositions témoignent de l’engagement continu d’Air Algérie à répondre aux besoins de ses passagers et à renforcer les liens entre les deux pays.

Quels sont les futurs projets d’Air Algérie pour renforcer sa présence au Royaume-Uni ?

Air Algérie envisage de développer son réseau en Angleterre, avec l’introduction d’une nouvelle ligne vers Manchester.

Cette expansion s’ajoute à la consolidation de ses vols vers Londres Heathrow, soulignant ainsi son engagement à améliorer la connectivité entre l’Algérie et le Royaume-Uni.

Les réservations pour ces vols seront disponibles dès mars, offrant aux passagers la possibilité de planifier leurs voyages à l’avance.

Ces initiatives confirment la volonté d’Air Algérie de répondre aux besoins croissants de ses clients et de renforcer sa présence sur le marché britannique.