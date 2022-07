Cette application est la plus téléchargée en Algérie – La raison est compréhensible !

Une application a émerveillé ses clients et a rencontré un énorme succès en Algérie. Si on en parle autant dans la société, ce n’est pas sans raison. En plus d’être téléchargée par des milliers d’utilisateurs algériens, elle a également atteint le sommet de la liste.

Par conséquent, cette dernière prend la deuxième place dans le classement des applications gratuites.

Quelle est donc cette application classée numéro 1 ?

Vous serez choqué à coup sûr, mais en Algérie, l’application Djezzy app a dépassé le leader numérique. Après avoir été battue, elle a obtenu d’excellentes notes similaires à Whatsapp, Facebook, etc. En réponse, le PDG de Djezzy, Mathieu Galvani, s’est exprimé sur son compte LinkedIn.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DJEZZY (@djezzy.dz)

Le principal intéressé a d’ailleurs écrit : « Très fier de ce que nous avons accompli ensemble pour faire de notre application Djezzy App et de son contenu l’une des applications les plus populaires utilisées en Algérie ».

Il ajoute : « L’application Djezzy App fait peau neuve pour apporter plus de services et de confort à nos clients présents et futurs ». En outre, l’application a atteint plus de 1 million de téléchargements en ce moment.

Comment fonctionne l’application Djezzy App?

En fait, la nouveauté apportée à l’application la rend encore plus précieuse. La fonctionnalité innovante Walk&Win l’a rendue célèbre. Permettant aux utilisateurs de gagner des Gigas d’Internet gratuitement tout en marchant, celle-ci fait toute la différence.