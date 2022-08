Cette astuce très connue pour nettoyer votre cuisinière en 5 minutes

L’accumulation de salissures et de déchets alimentaires dans la cuisine peut devenir très difficile à enlever. Et pourtant, il existe une astuce simple pour nettoyer sa cuisinière rapidement.

Comment redonner l’éclat à votre cuisinière en quelques secondes ?

Au cours de vos préparations, les éclaboussures et les déchets alimentaires sur votre cuisinière sont inévitables. Et si le plus efficace est de nettoyer derrière soi après chaque cuisson, ce n’est pas toujours aussi simple. La fatigue prend souvent le dessus et vous reportez cela à plus tard.

Les déchets s’accumulent, deviennent difficiles à enlever, et vous exposent à la prolifération de moisissure et autre bactérie. Pour vite vous débarrasser de ces saletés, une astuce peu connue et pourtant très efficace existe pour redonner de l’éclat à votre plan de travail.

Le bicarbonate de soude

Il s’agit bel et bien de cette poudre blanche utilisée en cuisine. Avec ses propriétés détartrantes et détergentes, le bicarbonate est un produit très efficace pour vous débarrasser des taches les plus tenaces de votre cuisine. En plus d’être facilement accessible, il redonne un éclat aux surfaces métalliques telles que le four, la cuisinière ou l’évier de cuisine.

Pour un nettoyage optimal, commencez par un lavage au vinaigre blanc. Pour ce faire :

Vaporisez la surface à laver avec du vinaigre

Laissez reposer pendant 2 à 3 minutes

Frottez la surface à l’aide d’une éponge

Ensuite, essuyez avec un chiffon sec, de préférence en microfibre

S’il reste encore des tâches, déposez la poudre de bicarbonate sur les endroits résiduels

Versez un peu d’eau, de manière à former une pâte

Enfin, frottez et essuyez avec un chiffon propre en microfibre

Cela ne vous prendra que 5 min au total pour rendre votre cuisinière comme neuve. Bien sûr, vous pouvez débuter directement par le bicarbonate, si l’accumulation n’est pas trop importante.

Autres astuces

Utiliser de l’eau bouillante, tout en faisant très attention afin de ne pas se brûler. Versez l’eau sur la surface à nettoyer, laissez refroidir. Vous verrez ensuite que les tâches se décolleront d’elles-mêmes.