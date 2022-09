Cette école maternelle à Tizi-Ouzou fait ce qu’il y a de mieux pour les enfants !

La rentrée scolaire en Algérie approche à grands pas. Pour cette année 2022/2023, elle a été fixée pour ce mois de septembre 2022. Cependant, de nombreux parents ne savent pas encore dans quelle école inscrire leurs enfants, surtout ceux qui les enverront pour la première fois à l’école.

Admettons-le !

Il existe d’innombrables établissements d’enseignement en maternelle en Algérie, mais choisir le bon pour notre bambin est assez difficile. Mais si vous habitez dans les environs de Tizi-Ouzou, L’Ecole Maternelle Lila est une belle option. Elle offre, en effet, de meilleurs programmes éducatifs pour vos enfants.

L’école maternelle Lila : idéale pour les enfants âgés de 18 mois à 6 ans

Il est important de mentionner que l’Ecole Maternelle Lila est spécialisée dans la petite enfance, notamment la crèche (18 mois à 3 ans) et la maternelle (3 à 6 ans).

Entre autres, pour l’année scolaire 2022/2023, il est encore possible d’inscrire son enfant en :

Toute petite section

Petite section

Moyenne section

Grande section / Préscolaire

L’école Maternelle Lila a pour but d’accompagner de la meilleure des façons vos enfants dans leur développement et leur épanouissement personnel.

L’établissement propose, en effet, des programmes éducatifs stimulants, mettant en œuvre la méthode Montessori qui donne aux enfants, dès leur plus jeune âge, l’envie d’étudier et de développer leur personnalité. Le personnel pédagogique et éducatif est lui, composé par des éducatrices expérimentées qui savent mettre en confiance et éduquer les enfants.

Pourquoi inscrire son enfant à l’Ecole Maternelle Lila ? Et quand le faire ?

L’école Maternelle Lila offre les meilleurs services pour une éducation appropriée pour votre enfant. En plus du professionnalisme et des cadres éducatifs rassurants, cette école propose également un transport scolaire, des horaires de garde élargis, des activités extra-scolaires interessantes, et des repas frais et sains.

Pour tout renseignement supplémentaire, l’Ecole Maternelle LIla est joignable via son numéro de téléphone 05.56.06.77.79.

Concernant la rentrée scolaire pour cette année 2022/2023, voici le calendrier énoncé sur leur page Facebook sur laquelle ils sont très actifs :