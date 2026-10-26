Cevital lance un projet agricole ambitieux à Ghardaïa, des emplois à la clé

Cevital dynamise l’économie de Ghardaïa avec un ambitieux projet agro-industriel axé sur la culture de la betterave sucrière.

Ce projet, qui inclut une campagne de recrutement ciblant les jeunes diplômés, promet de transformer la région grâce à des investissements massifs et des innovations en matière de production agricole.

Une campagne de recrutement ambitieuse pour les jeunes diplômés

Cevital a lancé une campagne de recrutement pour son projet agro-industriel à Ghardaïa, visant à intégrer des jeunes diplômés dans ses équipes.

L’objectif est de renforcer les compétences dans des spécialités clés telles que l’agriculture, les sciences des sols et le machinisme agricole. Cette initiative est cruciale pour attirer des talents spécialisés et stimuler la création d’emplois dans la région.

En ciblant des profils variés, Cevital souhaite dynamiser son projet en misant sur l’innovation et l’expertise locale. Les jeunes diplômés sont invités à contribuer à ce projet ambitieux, offrant des opportunités de carrière prometteuses.

Profils techniques recherchés pour le projet à Ghardaïa

Cevital recherche des experts dans des domaines variés pour son projet à Ghardaïa. Les compétences en production et amélioration végétale, aménagement hydro-agricole, sciences des sols et environnement, protection du sol, machinisme agricole et phytopathologie sont essentielles.

Ces spécialités permettent d’optimiser la production agricole, d’assurer une gestion durable des ressources et de protéger les cultures contre les maladies.

En intégrant ces compétences, Cevital vise à maximiser l’efficacité de son projet agro-industriel. L’expertise technique contribuera à atteindre les objectifs de production et à garantir la viabilité économique et environnementale du projet.

Un projet agro-industriel d’envergure à Ghardaïa

Le projet agro-industriel de Cevital à Mansourah, dans la wilaya de Ghardaïa, se concentre sur la culture de la betterave sucrière et la transformation en sucre.

Avec un investissement de 600 millions de dollars, une raffinerie est prévue pour 2028. Une concession agricole de 1.200 hectares a été accordée, et les premiers essais de plantation ont débuté en 2024.

🟠سكر جزائري 100%🍬🇩🇿، من المزرعة إلى التحويل والتعبئة النهائية✨️، تُجري شركة (سيفيتال)🏭 عمليات توظيف لمشروعها الزراعي الصناعي الضخم الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار في غرداية💰، لزراعة ومعالجة (بنجر السكر)🫜. https://t.co/xqIJ63FBhw — W🇦🇶🛰️ (@WBigNews) October 25, 2026



Pour soutenir ce développement, des infrastructures essentielles, comme un forage de 385 mètres pour l’approvisionnement en eau, ont été mises en place. Ce projet promet de dynamiser l’économie locale et de créer de nombreux emplois.