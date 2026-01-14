Chadha Hadj Mbarek retrouve la liberté, un nouveau chapitre s’ouvre dans l’affaire Instalingo

La chambre criminelle de la cour d’appel de Tunis a récemment confirmé le jugement de l’affaire « Instalingo », impliquant plusieurs personnalités, dont la journaliste Chadha Hadj Mbarek.

5 Peine initiale La condamnation prononcée en première instance prévoyait cinq années de prison avant d’être réduite par la cour d’appel.

Sa peine a été réduite et un non-lieu prononcé pour certaines accusations, suscitant des réactions au sein de la société civile, préoccupée par son état de santé en détention.

Chadha Hadj Mbarek : un verdict qui fait débat

L’affaire « Instalingo », qui a secoué la Tunisie, a vu tous ses accusés condamnés par la chambre criminelle près la cour d’appel de Tunis.

Cependant, le cas de la journaliste Chadha Hadj Mbarek a suscité un vif débat. Initialement condamnée à 5 ans de prison, sa peine a été réduite à 2 ans avec sursis.

La cour a prononcé un non-lieu pour les accusations graves portées contre elle, notamment celles de vouloir changer la forme du gouvernement et d’inciter à la violence.

Néanmoins, sa condamnation pour atteinte à la sûreté extérieure de l’État a été confirmée, bien que sa peine ait été réduite.

Une peine allégée pour Chadha Hadj Mbarek : quels sont les faits reprochés ?

Chadha Hadj Mbarek a été accusée de vouloir renverser le gouvernement et d’inciter à la violence entre citoyens.

Ces accusations graves, prévues par l’article 72 du code pénal tunisien, ont finalement été rejetées par la cour.

Toutefois, la journaliste n’a pas été totalement blanchie. Sa condamnation pour atteinte à la sûreté extérieure de l’État a été maintenue, bien que sa peine initiale de 5 ans de prison ait été réduite à 2 ans avec sursis.

L’état de santé de Chadha Hadj Mbarek : une urgence médicale ?

Un collectif de la société civile a exprimé son inquiétude quant à l’état de santé alarmant de Chadha Hadj Mbarek.

Selon eux, la journaliste nécessite une intervention médicale urgente et un suivi régulier dans des conditions sûres et humaines.

Ils ont rappelé que le droit à la santé est un droit fondamental, garanti par les lois nationales et internationales. Ils estiment que maintenir Chadha Hadj Mbarek en détention dans ces conditions représente une menace sérieuse pour sa sécurité physique.