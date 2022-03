Un nouveau rendez- vous ce soir au Stade Mustapha Tchaker pour suivre le match retour de l’équipe nationale Algérienne face à l’équipe Camerounaise pour les éliminatoires de la coupe du monde 2022 qui sera organisée au Qatar.

Un rendez-vous très attendu par les supporteurs Algériens qui sont partis en masse pour obtenir les tickets d’accès au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Pour rappel, l’équipe d’Algérie a remporté le match aller à l’extérieur, avec un but à zéro. Par conséquent, elle n’a besoin que d’un match nul pour garantir sa qualification à la coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar . Découvrons ensemble quelles sont les chaînes qui diffusent le match retour Algérie – Cameroun, ce soir au Stade Mustapha Tchaker !

Les chaînes pour suivre le match retour Algérie – Cameroun en Algérie

Le match retour de ce mardi 29 mars 2022 entre l’Algérie et le Cameroun sera diffusé sur deux chaînes algériennes disponible sur Nilesate et sur la chaîne saoudienne SSC TV 2022 disponible sur le bouquet Nilesat et Arabsat.

Fréquence de ENTV Algérie Nilesat (Algérie) sur le Nilesat

Satellite : Nilesat 7.0 ° West

Satellite : Nilesat 7.0 ° West Fréquence : 11680

Fréquence : 11680 Symbole Rate : 27500

Symbole Rate : 27500 Polarisation : H

Fréquence de TV6 Nilesat (Algérie) sur le Nilesat

Satellite : Nilesat 7.0 ° West

Satellite : Nilesat 7.0 ° West Fréquence : 11680

Fréquence : 11680 Symbole Rate : 27500

Symbole Rate : 27500 Polarisation : H

Fréquence de la chaîne SSC sur le Nilesat

Satellite : Nilesat 7.0 ° West

Satellite : Nilesat 7.0 ° West Fréquence : 12523

Fréquence : 12523 Symbole Rate : 27500

Symbole Rate : 27500 Polarisation : H

Fréquence de la chaîne SSC sur le Arab Sat

Satellite : Arab Sat

Satellite : Arab Sat Fréquence : 12418

Fréquence : 12418 Symbole Rate : 27500

Symbole Rate : 27500 Polarisation : H

Les chaînes pour suivre le match retour Algérie – Cameroun en France

Pour les supporteurs francophones, vous pouvez suivre le match retour Algérie VS Cameroun de ce mardi 29 mars 2022 sur la chaîne française L’Equipe TV disponible sur le bouquet Astra.

Fréquence de la Chaîne L’Équipe TV

Satellite : ASTRA 19.2 E

Satellite : ASTRA 19.2 E Fréquence : 11896

Fréquence : 11896 Symbole Rate : 29500

Symbole Rate : 29500 Polarisation : V

À quelle heure sera diffusé le match Algérie – Cameroun ?

Le match retour Algérie – Cameroun aura lieu ce mardi 29 mars 2022 au Stade Mustapha Tchaker à Blida, il sera diffusé à 20h30 Heure d’Algérie et à 21h30 heure de France.