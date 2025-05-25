Chakib Alj : Les défis majeurs de la CAN 2025 et du Mondial 2030 dévoilés

Dans cet article, nous allons aborder les défis majeurs auxquels fait face Chakib Alj en cette année 2025, notamment en ce qui concerne la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et le Mondial 2030. En effet, ces deux événements sportifs majeurs présentent des enjeux considérables pour l’ensemble du monde du football. Grâce à une vidéo explicative, nous vous dévoilerons les principaux obstacles et les solutions envisagées par Chakib Alj pour surmonter ces défis.

Restez avec nous pour découvrir les coulisses de ces grands rendez-vous du football mondial.

Chakib Alj souligne l’importance stratégique de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030 pour le Maroc

Le 21 mai 2025, Chakib Alj, à la tête de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), a mis en lumière l’importance vitale de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030 pour le Maroc lors d’une réunion stratégique au Complexe Mohammed VI de Football de Salé. Il a insisté sur la nécessité d’une mobilisation du secteur privé face à ces deux événements majeurs.

Selon lui, leur organisation représente une occasion historique pour le pays, non seulement en termes sportifs, mais aussi comme un catalyseur pour des projets d’infrastructure de grande envergure.

Des investissements massifs pour une transformation structurelle du Maroc

Chakib Alj a souligné l’ampleur des efforts nécessaires pour moderniser le Maroc d’ici 2030. Il a évoqué des projets majeurs tels que l’expansion du réseau autoroutier, le déploiement de la 5G sur 70% du territoire, l’amélioration du transport ferroviaire et le doublement de la capacité aéroportuaire nationale.

Ces investissements, estimés à plus de 1 000 milliards de dirhams, équivalent au PIB annuel du pays. Il a également appelé les entreprises, en particulier les TPME, à se préparer aux opportunités liées à l’organisation de ces compétitions, notamment en anticipant les appels d’offres.

Le Maroc, une vitrine du digital à l’horizon 2030

Chakib Alj a souligné le rôle crucial des start-ups et des entreprises technologiques dans la réalisation de cette vision. Il a insisté sur leur implication pour faire du Maroc un pionnier du numérique d’ici 2030. L’objectif est de créer un héritage économique, humain et touristique durable grâce à ces événements sportifs majeurs.

En conclusion, Chakib Alj a transmis un message fort d’unité et de mobilisation, affirmant que le Maroc possède tous les atouts nécessaires pour relever ce défi historique.