Chaleur intense au Maroc : augmentation significative des températures dès ce mardi, soyez prêts!

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur sans précédent au Maroc ! Dès ce mardi, le mercure va grimper de manière significative dans tout le pays. Cette augmentation des températures, qui promet d’être intense, pourrait bien marquer les esprits et transformer notre quotidien. Alors, comment se préparer à cette canicule ? Quels sont les gestes à adopter pour se protéger de la chaleur ?

C’est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet article. Restez connectés pour en savoir plus sur cette situation météorologique exceptionnelle qui s’annonce.

Hausse des températures prévue le 15 juillet 2025, plusieurs régions concernées

Selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie, une augmentation notable des températures est attendue pour le mardi 15 juillet 2025. Les régions les plus touchées seront les plaines de Tadla, Rhamna, le Saiss, Oulmès, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

Par ailleurs, un temps brumeux ou brouillardeux est prévu sur les côtes Nord et Centre ainsi que le Nord de l’Oriental. Des ondées et orages sont également à prévoir sur le Nord-Est et le Sud des provinces sahariennes, l’Anti-Atlas et le Sud-Est. Enfin, des chasses-poussières fréquentes sont attendues sur le Sud et le Sud-Est du pays.

Conditions météorologiques variées à travers le Maroc

Le mardi 15 juillet 2025, le Maroc connaîtra une diversité de conditions climatiques. Les côtes Nord et Centre ainsi que le Nord de l’Oriental seront enveloppés de nuages bas, accompagnés de brume ou de brouillard.

Des précipitations et des orages sont prévus dans le Nord-Est et le Sud des provinces sahariennes, l’Anti-Atlas et le Sud-Est. Le ciel sera partiellement couvert sur les Haut et Moyen Atlas et le Sud de l’Oriental.

Par ailleurs, des chasses-poussières seront assez fréquentes dans le Sud et le Sud-Est du pays. En ce qui concerne les températures, elles varieront entre 25/31°C dans le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes et 18/25°C ailleurs.

Températures minimales et conditions maritimes pour le 15 juillet 2025

Le mardi 15 juillet 2025, les températures minimales prévues seront de 25/31°C dans le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes, tandis que le reste du pays connaîtra des températures plus douces, oscillant entre 18/25°C. En ce qui concerne les conditions maritimes, la Méditerranée sera calme, offrant des conditions idéales pour les activités nautiques.

Le Détroit connaîtra une mer légèrement agitée, nécessitant une certaine prudence. Sur les côtes atlantiques, les conditions seront plus mouvementées avec une mer allant de peu agitée à agitée, invitant à la vigilance pour les navigateurs.