Chaleur intense au Maroc : le chergui souffle ce mardi, voici les zones touchées

Le Maroc est une terre de contrastes, où le climat peut varier du doux au torride en un clin d’œil. Ce mardi, le pays se prépare à affronter une vague de chaleur intense, provoquée par le souffle du chergui, ce vent chaud et sec qui traverse le Sahara pour atteindre les côtes marocaines. Certaines zones seront plus touchées que d’autres par cette montée des températures.

Restez connectés pour découvrir les régions concernées et les précautions à prendre face à ce phénomène météorologique redoutable.

Prévisions météo du mardi 12 août 2025 : chaleur et vent au programme

La Direction générale de la météorologie annonce une journée chaude, voire très chaude, pour ce mardi 12 août 2025. Le chergui soufflera sur les plaines Nord et Centres, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud. Des nuages bas assez denses sont attendus en matinée et en soirée, avec possibilité de brume ou bruine locale près des côtes. L’Atlas, le Sud-Est et les provinces sahariennes connaîtront un ciel peu à passagèrement nuageux.

Des rafales de vent assez fortes sont prévues sur la région de Tanger et les provinces sahariennes. Les températures seront en baisse sur les plaines atlantiques Centres et le Nord-Ouest des provinces sahariennes, mais en hausse ailleurs.

Impact du chergui sur les régions marocaines

Le chergui, vent chaud et sec, impacte considérablement les conditions météorologiques au Maroc. Il intensifie la chaleur dans les plaines Nord et Centres, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud. Ce phénomène peut rendre le climat inconfortable pour les résidents et les visiteurs.

Par ailleurs, des nuages bas assez denses sont prévus en matinée et en soirée près des côtes, avec un risque de brume ou bruine locale. Les régions de l’Atlas, du Sud-Est et des provinces sahariennes connaîtront un ciel peu à passagèrement nuageux. Des rafales de vent assez fortes sont également attendues sur la région de Tanger et les provinces sahariennes.

Conditions maritimes en Méditerranée et le long du littoral atlantique

En ce qui concerne l’état de la mer, les prévisions indiquent une mer belle à peu agitée en Méditerranée. Le Détroit connaîtra des conditions similaires, oscillant entre peu agité et agité. Le même état est attendu le long du littoral atlantique.

Ces conditions peuvent influencer les activités maritimes, notamment la navigation et la pêche. Une mer agitée peut rendre la navigation difficile et potentiellement dangereuse, tandis que pour la pêche, cela peut affecter la disponibilité et l’accessibilité des espèces marines.