Chaleur intense au Maroc : pic de températures attendu ce mercredi 25 juin 2025

Préparez-vous à transpirer ! Le Maroc s’apprête à vivre une vague de chaleur intense ce mercredi 25 juin 2025. Selon les prévisions météorologiques, un pic de températures est attendu sur l’ensemble du territoire. Comment se préparer à cette canicule ? Quels sont les risques pour la santé et comment les éviter ? Cet article vous apporte toutes les réponses pour affronter au mieux cette période de forte chaleur.

Restez informés et prenez soin de vous en ces temps de températures extrêmes.

Mercredi 25 juin 2025 : Prévisions météorologiques annoncent une hausse des températures

La Direction générale de la météorologie prévoit pour le mercredi 25 juin 2025, une augmentation significative des températures. Le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes connaîtront un temps chaud, tandis que l’Oriental et les plaines intérieures Nord et Centre seront sous une chaleur modérée. Des ondées orageuses sont attendues sur les Haut et Moyen Atlas ainsi que sur les Hauts plateaux orientaux.

Par ailleurs, le reste de l’Oriental, le Sud-Est et l’Anti-Atlas bénéficieront d’un temps légèrement à passagèrement nuageux. Des rafales de vent assez fortes toucheront les côtes atlantiques. Les températures minimales oscilleront entre 23/28 °C sur le Sud-Est et l’Est des provinces Sud et 17/23 °C ailleurs.

Conditions météorologiques spécifiques dans certaines régions

Températures minimales et état de la mer : les prévisions

