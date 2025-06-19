Chaleur intense au Maroc : préparez-vous pour ce mercredi 18 juin 2025 !

Préparez vos éventails et vos bouteilles d’eau, car une vague de chaleur intense est attendue au Maroc ce mercredi 18 juin 2025 ! Alors que l’été s’installe progressivement dans le royaume, les températures sont sur le point de grimper à des niveaux record. Cette hausse spectaculaire du mercure pourrait bien transformer votre quotidien en véritable défi de survie. Comment se préparer efficacement à affronter cette canicule ? Quels sont les bons gestes à adopter pour rester au frais ?

Cet article vous apporte toutes les réponses nécessaires pour faire face à cette situation exceptionnelle. Restez connectés pour plus d’informations.

Prévisions météo du mercredi 18 juin 2025 : chaleur et orages au programme

Selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie, le mercredi 18 juin 2025 sera marqué par une chaleur intense sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes. Des foyers orageux avec grêles et rafales sont attendus sur l’Atlas, Oulmès, le nord du Saiss, les plaines de Rehamna et Tensift ainsi que localement sur le Rif et les côtes méditerranéennes.

Le ciel sera légèrement à moyennement nuageux sur le Nord et le Centre du pays. Les températures minimales varieront entre 10°C sur l’Atlas et 33°C sur l’extrême Sud-Est, tandis que les maximales seront en hausse sur les plaines Atlantiques Nord et Centre.

Conditions météorologiques : entre chaleur, orages et brume

La journée du 18 juin 2025 sera également marquée par des formations brumeuses matinales et nocturnes sur la rive méditerranéenne, les plaines atlantiques Nord et Centre ainsi que l’ouest des provinces sahariennes. Des rafales de vent assez fortes sont prévues localement sur les plaines intérieures Centre et les provinces Sud.

Les températures minimales oscilleront entre 28°C et 33°C sur l’extrême Sud-Est, Chiadma et Abda, tandis que l’Atlas et l’ouest des provinces Sud connaîtront des minimales de 10°C à 17°C. La mer sera calme en Méditerranée, légèrement agitée sur le Détroit et au nord de Mehdia, et plus mouvementée au sud de cette ville.

Impact des conditions météorologiques sur les activités maritimes

Les conditions météorologiques du 18 juin 2025 auront un impact significatif sur les activités maritimes. En Méditerranée, la mer calme favorisera la navigation et les sports nautiques. Le Détroit et le nord de Mehdia, avec une mer légèrement agitée, pourraient présenter quelques défis pour les navigateurs moins expérimentés, mais resteront propices à la pêche.

Cependant, au sud de Mehdia, où la mer sera plus mouvementée, les activités maritimes pourraient être plus risquées, nécessitant une vigilance accrue de la part des marins et des pêcheurs. Il est donc recommandé aux usagers de la mer de prendre en compte ces prévisions avant de planifier leurs activités.