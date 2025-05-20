Chaleur intense au Maroc : préparez-vous pour ce samedi 17 mai 2025 !

Préparez vos éventails et vos bouteilles d’eau, le Maroc s’apprête à vivre une vague de chaleur intense ce samedi 17 mai 2025. Alors que les températures grimpent déjà en flèche, elles devraient atteindre des sommets inédits lors de cette journée particulièrement torride. Comment se préparer au mieux pour affronter cette canicule ? Quels sont les risques pour la santé ? Comment protéger les plus vulnérables ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article.

Restez avec nous pour découvrir nos conseils et recommandations pour faire face à cette chaleur intense au Maroc.

Prévisions météo du 17 mai 2025 : un samedi sous le signe de la chaleur et des orages

La Direction générale de la météorologie annonce une journée assez chaude pour ce samedi 17 mai 2025, notamment sur les plaines intérieures Nord et Centre, l’extrême Sud-Est ainsi que l’Est et le Sud des provinces sahariennes. Les côtes Centre et l’Ouest des provinces Sud devraient connaître des nuages bas denses en matinée et en soirée. Des formations brumeuses sont également attendues sur les plaines Atlantiques Nord. Le Moyen Atlas pourrait être le théâtre d’orages épars.

Par ailleurs, une hausse des températures maximales est prévue sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines intérieures, le Sud-Est, la Méditerranée et les plateaux d’Oulmès, tandis qu’une baisse est attendue ailleurs.

Conditions météorologiques variées à travers le Maroc

Le Haut Atlas devrait connaître un ciel légèrement à parfois nuageux. Des rafales de vent assez fortes sont attendues sur la région de Tanger, les Haut et Moyen Atlas, leurs régions Ouest avoisinantes, le Sud de l’Oriental et sur les provinces Sud. Les températures maximales seront en hausse sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines intérieures, le Sud-Est, la Méditerranée, les plateaux d’Oulmès et les côtes Atlantique Nord, tandis qu’une baisse est prévue ailleurs.

Enfin, la mer sera calme à légèrement agitée sur la Méditerranée, calme à légèrement agitée sur le détroit et légèrement agitée à agitée le long du littoral atlantique.

État de la mer sur la Méditerranée et le littoral Atlantique

Les prévisions maritimes pour ce samedi 17 mai 2025 indiquent une mer plutôt clémente. En effet, sur la Méditerranée, les conditions seront favorables avec une mer allant de belle à peu agitée. Le détroit connaîtra des conditions similaires. Cependant, du côté du littoral atlantique, les navigateurs devront faire preuve de prudence.

La mer y sera légèrement agitée, voire agitée par endroits. Ces informations sont essentielles pour les professionnels de la mer et les amateurs de sports nautiques. Il est toujours recommandé de vérifier l’état de la mer avant toute sortie en mer.