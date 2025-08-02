Chaleur intense au Maroc: une hausse des températures attendue ce samedi, soyez prêts!

Préparez-vous à affronter une vague de chaleur intense ce samedi au Maroc. En effet, les prévisions météorologiques annoncent une hausse significative des températures dans plusieurs régions du pays. Cette situation, qui pourrait perturber le quotidien de nombreux habitants, nécessite une préparation adéquate pour éviter tout désagrément. Dans cet article, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires pour bien vous préparer et faire face à cette canicule.

Restez connectés pour en savoir plus sur les prévisions météorologiques de ce week-end et les conseils pratiques pour se protéger de la chaleur.

Prévisions météo du 2 août 2025 : un samedi contrasté

La Direction générale de la météorologie annonce une journée du 2 août 2025 marquée par des variations climatiques. Les plaines intérieures, le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes connaîtront une chaleur modérée à intense. Des nuages instables occasionneront des averses et des orages sur les Haut et Moyen Atlas, les Hauts Plateaux de l’Oriental et le Sud-Est. Les régions côtières pourraient être enveloppées de brume ou de bruine locale, surtout en matinée et en soirée.

Des rafales de vent assez fortes sont attendues sur Tanger, le Sud de l’Oriental et le Sud-Est, avec des chasse-poussières locales. Les températures minimales oscilleront entre 23/29°C sur le Sud-Est et 19/25°C ailleurs. Une hausse des températures est prévue sur les plaines Nord tandis qu’une baisse est attendue ailleurs.

Conditions météorologiques du 2 août 2025 : un aperçu détaillé

État de la mer le 2 août 2025 : Méditerranée et littoral atlantique

En ce qui concerne l’état de la mer, la Direction générale de la météorologie prévoit une mer relativement calme en Méditerranée pour cette journée du 2 août 2025. Cependant, des variations sont à noter sur le Détroit et le long du littoral atlantique où la mer pourrait passer d’un état peu agité à agité.

Ces conditions maritimes peuvent être sujettes à des changements rapides, il est donc recommandé aux navigateurs et aux baigneurs de rester vigilants et de se tenir informés des dernières mises à jour météorologiques.